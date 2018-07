von SK

Fußball-Bezirksliga: (daz) Vizemeister FC Hochemmingen wird von einigen Bezirksliga-Trainern in dieser Saison der große Wurf zugetraut. „Wenn man uns in die Favoritenrolle drängt, nehmen wir das zur Kenntnis. Wir wollen wieder vorne mitspielen. Mir ist es wichtig, dass wir taktisch diszipliniert agieren, den Entwicklungsprozess vorantreiben und weniger Gegentreffer kassieren“, sagt Hochemmingens Trainer Mario Maus, für den eher der FC Gutmadingen und der SV Obereschach zu den Titelfavoriten gehören.

Maus geht mit viel Leidenschaft, Engagement und Zuversicht in seine zweite Saison als Coach in Hochemmingen. „Es macht unheimlich Spaß, mit diesen Jungs zu arbeiten“, betont der frühere Spieler des FC 08 Villingen. Maus darf drei Neuzugänge begrüßen. Defensivspieler Thomas Waldraff ist von einer Weltreise zurück, der erfahrene Tobias Falkowski (von FC Neustadt) soll im Mittelfeld die Fäden ziehen und der junge Jan Vollmer (eigene Jugend) offensiv für noch mehr Durchschlagskraft sorgen. Der Zugang von Falkowski ist ein Glücksfall, nachdem der Spieler jetzt in Hochemmingen wohnt. Abgemeldet haben sich im Sommer nur Marcel Erath (SV Aasen) und Manuel Epp (TuS Oberbaldingen).

Obwohl die Hochemminger im Vergleich zu den Konkurrenten durch die Aufstiegsspiele zur Landesliga eine kürzere Pause hatten, hofft Maus, dass daraus kein Nachteil entsteht. „Wir haben im Test beim 0:3 in Bad Dürrheim eine sehr ordentliche Leistung gezeigt. Wir können mehr Varianten und Systeme spielen. Der Konkurrenzkampf um die Plätze, den ich so liebe, ist voll entfacht.“, kündigt Maus an.

Der verpasste Landesliga-Aufstieg sollte mental keine Nachwirkungen haben. „Denkingen hat sich damals verdient durchgesetzt. Wir haben aus den zwei Spielen mitgenommen, noch präsenter aufzutreten und kämpferisch wie läuferisch noch einen Tick mehr abzurufen.“ Maus wird auch im Training einiges umstellen, um mit neuen Ideen die Spieler zu begeistern und gleichzeitig zu verbessern. Mit einem Durchschnittsalter zwischen 23 und 24 Jahren kann die Mannschaft in der Zusammensetzung noch einige Jahre spielen. „Wir haben klasse Typen in der Mannschaft und eine gute Mischung. Das Ziel muss es sein, einen Gegner 90 Minuten lang zu beherrschen“, erläutert der Trainer seine Vorstellungen. Dass dabei einige Konkurrenten wohl eine eher defensive Ausrichtung gegen die offensiv starken Hochemminger wählen werden, ist einkalkuliert und wird auch trainiert. Schon jetzt freuen sich Mannschaft, Betreuer und Fans, dass die Hochemminger am Freitag, 17. August, das Saisoneröffnungsspiel gegen den FV Marbach auf eigenem Platz austragen dürfen.

Weitere Testspiele: 27. Juli, FV Möhringen (H): 28. Juli: SV Gosheim (A); 4. August: SG Deisslingen/Laufen (H); 11. August: SV Zimmern A-Junioren (A).

