von Marius Faller

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Eine spannende Schlussphase mit dem besseren Ende für die Gäste gab es bei der Partie des FC Schönwald gegen den FC Kappel. „Bis zur 75. Minute war es ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen für beide Mannschaften. Der Schiedsrichter hat nach der Partie zugegeben, dass das 0:1 aus einer Abseitsstellung heraus erzielt wurde. Wir haben uns trotzdem noch einmal herangekämpft, den Ausgleich gemacht und kassieren dann in der Nachspielzeit nach einem individuellen Fehler das 1:2“, hadert Schönwalds Trainer Christian Furtwängler mit dem Spielverlauf. Eine Chance zur Wiedergutmachung bekommt seine Mannschaft bereits heute Abend, wenn Schönwald bei NK Hajduk Villingen antreten muss. „Wir wollen auf einem schwierig zu bespielendem Platz über den Kampf kommen“, gibt Furtwängler die Marschroute vor.

Auch nach dem dritten Spieltag wartet Aufsteiger SV Niedereschach noch auf einen Punktgewinn. „Wir zahlen im Moment noch Lehrgeld“, sagt Niedereschachs Spielertrainer Marco Tümpel. Auch beim 1:2 gegen die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach fehlten Tümpel einige Spieler verletzungsbedingt, dennoch wäre in der Schlussphase nach frühem 0:2-Rückstand noch ein Unentschieden möglich gewesen: „Am Ende hält der Torhüter der SG zweimal überragend“, so Tümpel. Zuversicht gibt ihm, dass im Laufe der Woche auch die letzten Urlauber zurückkommen und einige angeschlagene Spieler ebenfalls ihr Comeback feiern könnten. „Das Derby gegen Kappel am Wochenende kommt möglicherweise zum richtigen Zeitpunkt. Bei einem Erfolgserlebnis in diesem wichtigen Spiel könnte der Knoten bei uns endlich platzen“, meint der Niedereschacher Coach.

Eine solche Serie, wie Niedereschach gut gebrauchen könnte, legt der FC Brigachtal im Moment hin. Aus drei Spielen holte der Bezirksliga-Absteiger die Maximalausbeute von neun Punkten, obwohl Brigachtal beim 2:1-Heimsieg gegen den SV Rietheim laut Trainer Werner Bucher einen „rabenschwarzen Tag“ erwischte. „Der Sieg war sehr glücklich für uns. Wir haben zu keinem Zeitpunkt zu unserem Spiel gefunden. Die gesamte Partie war aus unserer Sicht sehr zerfahren“, bilanziert der Übungsleiter. Neben den drei Punkten gab es dennoch einen weiteren Grund zur Freude für Werner Bucher: „Es hat mich sehr gefreut, dass mit Sascha Mager ein Spieler das entscheidende Tor gemacht hat, der sein erstes Spiel in der ersten Mannschaft absolviert hat. Das ist toll für den Jungen.“

Bei der deftigen 0:4-Heimniederlage gegen die zweite Mannschaft des FC Schonach gab es für den FC Pfaffenweiler II nichts zu holen. „Die Niederlage geht auch in der Höhe so in Ordnung. Es wäre enger gewesen, wenn wir auf den ganzen Kader hätten zurückgreifen können. Leider waren sieben Spieler im Urlaub und ich musste selbst mit 48 Jahren 90 Minuten lang durchspielen“, sagt David Townsend. Der FCP-Coach fügt an: „Außerdem haben bei der ersten Mannschaft noch Spieler gefehlt, da mussten zusätzlich Jungs von uns aushelfen.“ In den nächsten beiden Spielen gegen den FC Dauchingen und vor allem gegen den VfB Villingen kann der Übungsleiter wieder auf einen größeren Kader zurückgreifen.

Wie die anderen beiden Bezirksliga-Absteiger, steht auch der FC Dauchingen mit neun Punkten aus drei Spielen da. Gegen den FC Tannheim sah Trainer Uwe Gleichauf einen „verdienten 3:0-Sieg meiner Mannschaft“. Gleichauf: „Wir haben sehr gut gespielt und nur wenig zugelassen.“ Alle Tore fielen nach der 60. Minute, was Gleichauf zufolge jedoch nicht auf einen konditionellen Einbruch des Gegners zurückzuführen sei: „Wir haben unsere Angriffe besser ausgespielt.“ Für das Spiel gegen den FC Pfaffenweiler II am Donnerstag gibt es für den Dauchinger Coach jedenfalls nur ein Ziel: „Wir fahren dorthin, um zu gewinnen.“

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein