von SK

Volleyball, Dritte Liga, Damen: (daz) Am Wochenende wird die Entscheidung fallen, ob Nadine Hones und Britta Steffens in der kommenden Saison für den TV Villingen die Bälle über das Netz schmettern. „Ich muss langsam wissen, ob ich mit beiden Spielerinnen planen kann. Schließlich beginnen wir Mitte September mit den Punktspielen. Die Zeit wird knapp“, sagt Villingens Trainer Sven Johansson, der jetzt nach Donaueschingen umgezogen ist. Er setzte beiden Spielerinnen die Frist, sich bis zum Wochenende zu entscheiden.

Hones ist als Außenangreiferin nahezu unverzichtbar für Villingen, studiert aber in Ludwigsburg und kann aufgrund der großen räumlichen Entfernung nicht jedes Training mit dem Villinger Drittliga-Team absolvieren. Johansson baute der Spielerin daher jetzt eine Brücke. „Nadine muss nicht immer bei jeder Trainingseinheit da sein. Sie kann auch in Ludwigsburg oder Stuttgart trainieren.“ Nach dem Abgang von Martina Bradacova auf der gleichen Position wäre ein Abgang von Hones nur schwer zu kompensieren.

Auch Britta Steffens, die in der vergangenen Saison für den USC Konstanz spielte und davor einige Jahre beim TV Villingen, hat eine Entscheidung bisher hinausgeschoben. Steffens hatte schon vor einigen Wochen angedeutet, dass sie sich eine Rückkehr nach Villingen vorstellen kann. Die ehemalige Zweitligaspielerin des VC Offenburg ist auf der Diagonalposition zu Hause, kann aber auch andere Positionen spielen. Nach ihrem Abgang hatte Michelle Feuerstein diagonal gespielt.

Nicht im Training war zuletzt Felicitas Piossek. Sie hatte sich allerdings offiziell abgemeldet, um Beach-Volleyball zu spielen. Piossek wird nach ihrer Auszeit im Sand in der kommenden Woche beim Drittligisten zurückerwartet.

Geplatzt sind unterdessen die Vorstellungen des Trainers, noch ein Vorbereitungsturnier zu spielen. Eine entsprechende Einladung lag den Villingern vom neuen Ligakonkurrenten VfR Umkirch vor. „Ich hätte das Turnier sehr gern gespielt, aber an diesem Wochenende fehlen zu viele Spielerinnen. In geringer Zahl oder nur mit Ersatz anzutreten macht keinen Sinn, da uns das Turnier so in der Vorbereitung sportlich nicht helfen würde“, ergänzt Johansson. Stattdessen plant der TV-Chefcoach kurzfristig Vorbereitungsspiele zu vereinbaren. Gegner könnten der VfR Umkirch oder der FV Tübinger Modell sein. „Das wären auch kurze Anfahrtswege für uns.“, fügt Johansson an.

