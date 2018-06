von SK

Fußball-Landesliga: (bs) Mit einem lockeren Auftakttraining eröfnete Verbandsliga-Absteiger FC Neustadt am vergangenen Dienstag die Vorbereitung auf die Landesliga-Saison. 18 Spieler konnte Trainer Benjamin Gallmann begrüßen. Bis zum Beginn der neuen Runde bleiben der Mannschaft sechs Wochen Zeit. Lediglich zwei Spieler haben den Verein verlassen: Cristoph Bruhn (Laufbahnende) und Ralf Schubnell, der sich dem ASV Dachau im Raum München anschließt. Ersatztorhüter Manuel Werner pausiert. Er wird durch Musa Touray von Solvay Freiburg ersetzte. Aufgefüllt wird der Kader mit Spielern aus der 2. Mannschaft und den A-Junioren. Thomas Fischer kommt vom SV Gündelwangen.

Trainer Benjamin Gallmann umschreibt die sportlichen Ziele so: „Die Hauptaufgabe besteht erstmal darin, aus der neuen Truppe eine Einheit zu formen. Viele Spieler der 2. Mannschaft und A-Junioren werden auch hinsichtlich der kommenden Jahre eingebaut. Ein solcher Prozess benötigt Zeit und Geduld. Wir tun gut daran, die neue, sehr anspruchsvolle Aufgabe mit der notwendigen Demut anzugehen. Hauptziel wird erstmal sein, die Mannschaft in der Landesliga zu stabilisieren. An einen sofortigen Wiederaufstieg ist derzeit nicht zu denken.“

Kader

Torhüter: Rick Kiefer, Musa Touray (Solvay Freiburg). Abwehr: Niklas Eckert, Ranil Weerakoddy, Fabian Papa, Tobias Gutscher, Robin Maier, Markus Tritschler, Josip Katava, Stefan Cardoso (2. Mannschaft). Mittelfeld: Sacha Waldvogel, Florian Heitzmann, Arne Mundinger, Dominik D’ Antino, Christian Feger, Arthur Balke (2. Mannschaft), Daniel Kapetanovic (eigene Jugend), Thomas Fischer (SV Gündelwangen), Tobias Falkowski. Sturm: Sam Samma, Amadou Gibba, Björn Fischer, Lamin Kambi, Pjetar Orosaj (eigene Jugend), Jonas Feser (2. Mannschaft). Trainer: Benjamin Gallmann, Co-Trainer: Florian Heitzmann.

Testspiele Samstag, 7. Juli: FSV RW Stegen (H), Samstag, 14. Juli: FC Erzingen (A), Dienstag, 17. Juli: SC Freiburg U 23 (H), Samstag, 21. Juli: FCN-Cup (H), Sonntag, 22. Juli: Hochrhein-Auswahl (in Riedern am Wald), Mittwoch, 25. Juli: Wutachauswahl (in Weizen), Samstag, 29. Juli: SV Laufenburg (A).

