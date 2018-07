von Roger Müller

Inlineskaterhockey, Regionalliga: RSC Bulls Bahlingen – Hotdogs Bräunlingen 12:3 (0:1,10:0, 2:2). Schwer unter die Räder kamen die Hotdogs aus Bräunlingen beim Tabellenführer in Bahlingen. Konnten sie das erste Drittel noch mit 0:1 zu ihren Gunsten entscheiden, so ebnete ein 10:0 im zweiten Drittel den Sieg für die Gastgeber.

Die Bräunlinger waren gut unterwegs und sicherten sich den ersten Abschnitt knapp mit 0:1. Dann aber mussten sie ungeplanter Weise den Torhüter wechseln. Dieser kam völlig überraschend ins Spiel, was die Gastgeber schnell merkten, und somit auf das Bräunlinger Tor schossen, was das Zeug hielt. Zehn Gegentreffer waren die Konsequenz. Erst im letzten Durchgang fingen sich die Hotdogs beim 2:2 wieder etwas, aber die Partie ging dennoch klar verloren. „Es war schier unglaublich, was im zweiten Drittel passierte. Nicht nur das wir zehn Tore kassierten, die Schockstarre schien auch die Angreifer zu ereilen, denn auch sie erzielten keinen einzigen Treffer“, sagte Andreas Bernstorff.

Nun gilt es die Partie so schnell wie möglich aus den Köpfen zu verbannen und am 14. Juli gegen den RRV Bad Friedrichshall vor heimischem Publikum wieder in die Spur zu finden. Bernstorff: „Dennoch werden wir uns diese Niederlage merken, aber im positiven Sinne. Im Rückspiel in Bräunlingen wollen wir dafür Revanche nehmen.“ Die Tore für Bräunlingen erzielten: Daniel Jäger, Alexander Funk und Holger Straub.

