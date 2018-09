von SK

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (daz) Eine Nachhol- und eine vorgezogene Partie stehen am Mittwoch in der Staffel an. Dabei könnte es einen neuen Tabellenführer in der A 2 geben.

SG Riedöschingen/Hondingen – SV Eisenbach (Mi. 19 Uhr). Die Gastgeber haben aus den vergangenen drei Partien nur zwei Punkte geholt, doch schon ein 1:0-Erfolg würde reichen, um an Tabellenführer Hinterzarten vorbeizuziehen. Eisenbach wird nach dem Erfolg vom vergangenen Freitag gegen Löffingen II mit viel Rückenwind kommen.

FC Pfohren – SV Grafenhausen (Mi. 19 Uhr). Die jüngste Leistung der Pfohrener gegen Möhringen (1:1) hinterließ keinen zufriedenen Trainer Häring. Er hofft auf eine Steigerung. Beide Mannschaften haben mit bisher 18 Treffern die besten Offensivreihen der Staffel. Grafenhausen kann mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein