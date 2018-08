von SK

Radsport: (daz) Mit einer hochkarätigen Besetzung findet am Sonntag das 18. Rennen des RSC Donaueschingen auf dem Kasernengelände um den Großen Preis der Sparkasse Schwarzwald-Baar statt. Vor allem aus Bayern haben zahlreiche starke Teams gemeldet. Aus Baden-Württemberg werden ebenso Top-Amateure erwartet wie aus der benachbarten Schweiz. „Vor dem Hintergrund sind wir mit unseren eigenen Fahrern wohl nur Außenseiter. Aber wir haben im bisherigen Saisonverlauf schon einige tolle Ergebnisse erzielt und werden versuchen, vor allem Valentin Kegreis und Sascha de Poel in Positionen zu bringen, die ihnen gute Platzierungen ermöglichen“, sagt Stefan Menia vom gastgebenden Team RSC Donaueschingen.

Seit Jahren ist das Rennen in Donaueschingen bekannt für ein starkes Teilnehmerfeld. Im vergangenen Jahr setzte sich Pascal Husterer vom Team Belle bei einer gefahrenen Durchschnittsgeschwindigkeit von 42 Stundenkilometern auf den 72 Kilometern (60 Runden) durch. Dieses Team ist auch diesmal Favorit, wobei die Bayern aus Leutkirch, Wangen und Rosenheim wie auch die Schweizer sich einiges ausrechnen. „Das Team Hörmann aus der Schweiz, das Team ErdgasSchwaben sowie das Team Gesundshop24, beide Bundesliga-Mannschaften, sind bärenstark. Ebenso das Team Embrace the World, eine Renngemeinschaft, die in diesem Jahr schon UCI Rennen gewonnen hat“, ergänzt Menia. Die Donaueschinger schicken ihre nahezu komplette Mannschaft an den Start. Gerechnet wird in der Eliteklasse der KT/A/B und C-Klasse mit einem Fahrerfeld zwischen 80 und 100 Startern. Gestartet wird das Top-Rennen um 14.15 Uhr. Dabei gibt es sicherlich einige hart umkämpfte Prämiensprints.

Der Renntag beginnt um 9 Uhr mit dem Rennen für Kinder der Klasse U 13. Danach sind weitere Nachwuchsklassen am Start, bevor um 11.45 Uhr das Jedermann-Rennen beginnt, bei dem Fahrer aller Altersklassen ohne Lizenz sich auf dem Originalkurs über 18 Kilometer ausprobieren dürfen. Bis zuletzt haben die Veranstalter um den Vereinsvorsitzenden, Heinrich Weinstein, versucht, Bahn-Europameister Domenic Weinstein für den Startschuss oder gar eine Teilnahme zu gewinnen. Vergeblich: Das deutsche Aushängeschild in der Einerverfolgung absolviert aktuell mit der Nationalmannschaft ein Trainingslager.

Das Kriterium ohne Cupwertung auf dem Kasernengelände gilt als sehr anspruchsvoll. Menia: „Du musst sehr aufmerksam fahren. Die Strecke erlaubt keine Fehler.“ Für Heinrich Weinstein ist der Kurs auch aus organisatorischen und logistischen Gründen „ideal“. Dennoch gibt es weiterhin Gedankengänge, irgendwann zu den Wurzeln zurückzukehren und das Rennen quer durch die Stadt wieder aufleben zu lassen. „Wir sind gegenwärtig mit den Bedingen in der Kaserne sehr zufrieden, auch weil wir von der Bundeswehr alle Unterstützung bekommen. Die Idee eines reinen Stadtrennens haben wir aber nicht aufgegeben“, fügt der Chef des RSC Donaueschingen an.

