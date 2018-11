Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Die Spieler des FC Dauchingen freuten sich am Wochenende doppelt. Am Samstag gelang der 5:2-Erfolg gegen Überauchen und am Sonntag folgte die Niederlage von Verfolger FC Brigachtal in Niedereschach. Somit hat sich Dauchingen um fünf Punkte von Brigachtal abgesetzt. „Wir haben gegen Überauchen schnell drei Tore vorgelegt und waren danach bis zum ersten Gegentreffer klar überlegen. Nach dem Platzverweis wurde es kurzzeitig etwas schwieriger, aber wir haben es auch in Unterzahl gut gemeistert“, freut sich Trainer Uwe Gleichauf. Er sieht wegen der Tabellenspitze keine zu große Euphorie. „Wir können die Situation realistisch einschätzen.“

Bei Werner Bucher, dem Trainer des FC Brigachtal, hielt sich der Ärger über die 3:4-Niederlage in Niedereschach in Grenzen. „Wir müssen es akzeptieren, dass der Gegner an diesem Tag besser war. Niedereschach hat verdient gewonnen.“ Der Aufsteiger habe zwei Tore erzielt, die er, laut Bucher „nicht jedes Wochenende macht“. Seine Elf habe zudem mit zwei Aluminiumtreffern nicht das nötige Abschlussglück gehabt. „Niedereschach war leidenschaftlicher als wir. Wir haben es verpasst, den Gegner konzentriert zu bearbeiten.“ Bucher hatte zwischenzeitlich auf eine Dreier-Abwehrkette umgestellt, doch auch diese Maßnahme brachte nicht die Wende.

Marco Tümpel, Spielertrainer des SV Niedereschach, meinte nach dem überraschenden Erfolg: „Ich habe meinen Jungs ein großes Kompliment ausgesprochen. Alle, auch die eingewechselten Akteure, haben ihre Aufgaben erfüllt. Wir haben ein klasse Fußballspiel gezeigt“, freute sich Tümpel. Mit den nun erreichten 20 Punkten ist der Trainer weitgehend zufrieden: „Es hätten ein, zwei mehr sein können, aber wir haben gezeigt, dass wir uns in der neuen Liga nicht verstecken müssen. Daher war das gute Spiel gegen Brigachtal auch keine Eintagsfliege.“

Ein kleines Spektakel lieferte erneut der VfB Villingen beim 4:4 in Kappel ab. „Es war für die Kreisliga A ein super Spiel. Vier Treffer auswärts sollten eigentlich zu drei Punkten reichen, aber wir sind defensiv noch nicht stabil genug“, stellte Trainer Toni Szarmach nun schon zum wiederholten Mal fest. Für ihn kommt dies nicht überraschend. „Wir setzen bewusst auf junge Spieler. Sie dürfen auch noch Fehler machen. Ich werde keinem den Kopf abreißen“, ergänzt Szarmach.

Hinter den Top-Teams aus Dauchingen und Brigachtal hat sich die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach den Status des ersten Verfolgers erarbeitet. Bei einem weniger ausgetragenen Spiel kann der Rückstand auf Dauchingen sogar auf vier Zähler verkürzt werden. Auch ohne den im Urlaub weilenden Trainer Franz Ratz gelang am Sonntag ein 3:2-Erfolg gegen die zuletzt ebenfalls starke DJK Villingen II. „Das war ein ganz wichtiger Sieg. Da wir weitaus mehr Spielanteile hatten, war es auch ein verdienter Erfolg“, sagt Heiko Martin, der Ratz ersetzte.

In einem umkämpften Spiel sicherten sich die Sportfreunde Neukirch gegen den FC Schonach II einen 1:0-Erfolg, mit dem die Neukircher die Marke von 20 Punkten erreichten. „Jeder hat vor der Partie gewusst, dass es in erster Linie um die drei Punkte und weniger um Schönspielerei geht“, sagt Trainer Udo Glander. Mann des Tages war Sportfreunde-Torhüter Fabio Gulizia, der mit einigen Paraden die drei Punkte festhielt. „Es war ein typisches Derby, in dem der Kampf im Mittelpunkt stand. In der kommenden Partie gegen Pfaffenweiler II erhoffe ich mir neben drei Punkten auch mehr spielerische Elemente“, ergänzt Glander.

