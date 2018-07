von Jürgen Müller

Tennis: (jümü) Mit sechs Meistertitel und vier zweiten Plätzen ist 2018 die wahrscheinlich erfolgreichste Saison in der über 70-jährigen Vereinsgeschichte des Tennisclub „Blau-Weiss“ Donaueschingen. Neben der Bezirksmeisterschaft der Mädchen U16 und dem Aufstieg der Damen 2 und Herren 1 in die höchste Spielklasse auf Bezirksebene ist die Vizemeisterschaft der Damen 1 in der Oberliga sportlich am höchsten zu bewerten.

Ausschlaggebend für den Erfolg sind laut dem 1. Vorsitzenden Arno Göpfert mehrere Faktoren: „Das fängt natürlich bei einer erfolgreichen Jugendarbeit und der jahrelangen, hervorragenden Zusammenarbeit mit der Tennisschule Samurai mit den beiden Vereinstrainern Tomas Zivnicek und Marvin Vogt an der Spitze an. Wichtig sind auch die frühzeitige Integration der talentierten Jugendspieler in die aktiven Mannschaften und die gegenseitige Unterstützung der Teams. Dabei konzentrieren wir uns nicht nur auf die ersten Mannschaften, sondern unterstützen das Engagement aller Mannschaften. In diesem Jahr sind unsere Zielsetzungen aufgegangen.

Von den 24 zum Spielbetrieb in der Saison 2018 im Bezirk Schwarzwald-Bodensee angemeldeten Mannschaften sind die Hälfte Jugendteams. „Das ist in der heutigen Zeit nicht so selbstverständlich. Der Verein fördert die Entwicklung der Nachwuchsspieler auch finanziell“, sagt Göpfert. Überlegen sicherten sich die U16-Mädchen die Bezirksmeisterschaft und qualifizierten sich für die badischen Maannschafts-Meisterschaften. Einige der Jugendspielerinnen waren bereits in der Oberliga im Einsatz oder holten sich bei den Damen 2 den Titel. Etwas überraschend kam die Meisterschaft für die U14 Jungen, die von einem Ausrutscher des bisherigen Tabellenführers Konstanz profitierten.

Nach den Herren 1 des TC BW Donaueschingen schafften auch die Damen 2 mit dem Titelgewinn in der 2. Bezirksliga den Sprung in die 1. Bezirksliga und stellen künftig mit einigen talentierten Nachwuchskräften einen starken Unterbau für die Oberliga-Damen. Ungeschlagen holte sich das Team um Mannschaftsführerin Tanja Hahn die Meisterschaft. Die erfolgreiche Saison vervollständigen die zweite Mannschaft der Herren 30, die als Verstärkung für die Oberliga-Herren 30 ebenfalls in die 1. Bezirksliga aufgestiegen sind, sowie die Herren 40, die künftig in der 2. Bezirksliga antreten und sich mit den Herren 50 ergänzen.

