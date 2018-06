von SK

Leichtathletik: In Tübingen fanden die Baden-Württembergischen Meisterschaften der Jugend U 20 statt. Aus der mittlerweile sehr starken Gruppe der 800 Meter Spezialisten vom TV Villingen war der deutsche Vizemeister von 2017, Tim Assmann (Jahrgang 2000) am Start. Nachdem der Villinger Adrian Engstler bereits in der Woche zuvor in der U18 den Landestitel über 800 Meter geholt hatte, wollte es ihm Assmann auf dieser Mittelstrecke natürlich gleichtun. Die Titelkämpfe fanden im Rahmen eines größeren Leichtathletik-Meetings statt. Deshalb waren die Meisterschaftsläufer auf viele verschiedene Rennen aufgeteilt und starteten nicht unbedingt im gleichen Lauf.

Tim Assmann wurde wegen seiner persönlichen Bestzeit von 1:51,85 Minuten in den schnellsten Lauf mit einem Tempomacher für eine Endzeit von 1:50,00 Minuten eingeteilt. Der Lauf begann sehr schnell. Schon nach 24 Sekunden passierten die Läufer die 200-Metermarke. Hervorragend von seinem Trainer Gert Heinrich taktisch eingestellt, ging Tim Assmann dieses verrückte Tempo nicht mit und lief am Ende des Feldes. Nach der ersten Runde hatte er sich in knapp 55 Sekunden leicht nach vorne gearbeitet, also in genau der geplanten Durchgangszeit. Bei 550 Metern setzte der Villinger zum Endspurt an. Wie schon des Öfteren gelang es Assmann, sein Tempo bis zum Ziel zu halten. Eingangs der Zielgeraden hatte er alle Läufer überholt. Im Ziel hatte er über eine Sekunde Vorsprung auf den Zweitplatzierten und sicherte sich überlegen den Landesmeister-Titel. Mit 1:49,70 Minuten verbesserte er seine Bestleistung um über zwei Sekunden und liegt derzeit in der deutschen Rangliste auf Platz zwei.

Nach dieser Meisterschaft beginnt für Tim Assmann und Adrian Engstler die sechswöchige Vorbereitungsphase auf die Deutschen Meisterschaften Ende Juli in Rostock, dem Hauptziel in dieser Saison. Die Villingerin Laura Rack belegte im Speerwerfen mit einer Weite von 34,49 Metern und einer persönlichen Bestleistung den 4. Platz.

