Handball: (daz) Glanzvolle Spiele, Meisterschaften und Aufstiege bis in die Oberliga haben die Handballer des TSC Blumberg und ihre Anhänger seit der Abteilungsgründung 1972 erlebt. Schöne Erinnerungen, die immer mehr verblassen, denn jetzt scheint ein Tiefpunkt erreicht. Der TSC Blumberg zieht seine erste Männermannschaft aus der Bezirksklasse zurück und wird nur noch mit der bisherigen zweiten Herrenmannschaft in der Kreisklasse spielen. "Ich habe einige nicht so einfache Zeiten beim TSC erlebt. Wir haben sie alle gemeistert. Sportlich ist das aber jetzt die bitterste Stunde", sagt Marcel Kanter, Abteilungsleiter beim TSC.

Mit Platz vier schlossen die Eichbergstädter die vergangene Saison 2017/18 in der Bezirksklasse ab. Wie in den vergangenen Jahren sollte nun erneut ein Anlauf in Richtung Landesliga gestartet werden. Indes: Es kommt anders. Zahlreiche Spieler haben den TSC verlassen. Die Abteilungsleitung verzichtete daher auf eine Meldung für die Bezirksklasse. "Keinem Spieler, der uns verlassen hat, kann ich böse sein. Einige haben ein Alter erreicht, die ein Ende der Laufbahn verständlich machen. Andere, vor allem die jüngeren Spieler, studieren weit außerhalb und können nicht zum Training oder den Spielen kommen. Wieder andere sind im Job so angebunden, dass sie beides nicht mehr stemmen können", ergänzt Kanter.

Übrig geblieben sind sechs Spieler, die in der neuen Saison für den VfH Schwenningen auf Torejagd gehen werden. Dem VfH haben sich vor zwei Jahren bereits die letzten ehemaligen Spieler des HSV Donaueschingen angeschlossen, die ebenfalls keine eigenständige Mannschaft mehr auf die Beine brachten. Vom TSC Blumberg werden nun Yannick Teubert, Marius Anton, Jonas Auer, Patrick Unterholzner, Julian Bußhardt und wohl auch Patrick Rothweiler das VfH-Trikot tragen. Die Mehrzahl der sechs Akteure stammt aus Donaueschingen. Manuel Hertz-Eichenrode, Trainer des Blumberger Teams in der Bezirksklasse, macht als Co-Trainer beim VfH Schwenningen weiter.

"Es ist leider der Trend der Zeit, dass Mannschaften und Vereine von der Bildfläche verschwinden. Der Spitzensport wird immer professioneller und der Breitensport geht in die Knie. Handball in den Dörfern und kleinen Städten wird es wohl bald nicht mehr geben", befürchtet Kanter und packt dafür ein weiteres Beispiel aus. "Die Vereine aus Singen, Steißlingen und Radolfzell haben für die neue Saison eine Spielgemeinschaft gemeldet, was noch vor wenigen Jahren undenkbar war. Steißlingen und Singen waren im Handball Hochburgen, doch auch an ihnen geht der Trend nicht vorbei."

Beim VfH Schwenningen, gerade aus der Bezirksliga abgestiegen, wurden die Blumberger Handballer gern aufgenommen, da es auch dort Personalsporgen gibt. Kanter spricht von einem "gemeinsamen Aufeinanderzugehen in den vergangenen Wochen". Schnell kamen beiden Seiten überein, zunächst eine inoffizielle Spielgemeinschaft an den Start zu schicken. Zwei, drei Heimpunktspiele der kommenden Saison sollen in Blumberg ausgetragen werden. Ein schwacher Trost für die einst so begeisterungsfähigen Blumberger Handball-Anhänger.

Wie es weitergeht, ist offen. Der TSC Blumberg hat eine Herrenmannschaft für die Kreisklasse gemeldet. Unverändert spielt eine Damenmannschaft unter dem Namen des TSC. Auch die JSG Südbaar im Nachwuchsbereich wird weiterhin betrieben. Der ganz große Handball-Boom scheint indes passé zu sein. "Situationen wie Mitte der neunziger Jahre, als wir sogar vier Herrenmannschaften im Spielbetrieb hatten, sind für alle Zeiten vorbei. Die Jugendlichen haben heute andere Interessen. Wir haben sie immer zum Teamgeist erzogen, auch um zusammen ein Ziel zu erreichen. Diese Zeiten scheinen vorbei zu sein", fürchtet Kanter auch einen größeren Verlust für die Gesellschaft, die Allgemeinheit und den Sport, nicht nur im Blumberg.

