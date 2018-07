von SK

Fußball-Bezirksliga: (her) Nach einem hervorragenden Abschneiden im Aufstiegsjahr will die DJK Donaueschingen II auch in der zweiten Bezirksliga-Saison eine gute Rolle spielen. „Wir wollen unseren guten sechsten Tabellenplatz bestätigen“, sagt Trainer Erich Thurow zuversichtlich.

Thurow, der mit seinem Co-Trainer Tobias Limberger eng zusammen arbeitet, sieht seine Mannschaft auf einem guten Kurs. Talente aus der eigenen A-Jugend sowie drei externe Neuzugänge vervollständigen den Kader. Mit Pascal Weisberger (FC Hüfingen) und Janik Schulz (FC Wolterdingen) wollen zwei Torhüter die neue Nummer „Eins“ werden. Aus dem eigenen Nachwuchs kommen mit Paplo Geibel, Roman Schorpp, Florian Rösch, Maurice Warth, Lucao Gamarino und Oliver Rösch gleich sechs Youngster. Mit Marcus Rumi (FC Buchenberg) stößt ein weiterer Spieler hinzu. „Unsere Mannschaft wurde dank der hervorragenden Jugendarbeit nochmals stark verjüngt. Mit durchschnittlich 21 Jahren verfügen wir in unserem weit über 20-köpfigen Kader über viel versprechendes Potenzial“, so Thurow.

Mit schnellem Umschaltspiel will das Trainerteam der Mannschaft für die Saison 2018/19 das nötige Rüstzeug geben. Tempo und Fitness sind Tugenden, auf die Thurow besonderen Wert legt. Dazu kommen spielerische Komponenten, die dank der guten Ausbildung im eigenen Verein systematisch gefördert werden. „Vor allem an unserer Handlungsschnelligkeit werden wir in der Vorbereitung verstärkt arbeiten“, legt Thurow einen seiner Schwerpunkte fest und fügt an: „Bei uns herrscht ein großer Konkurrenzkampf. Uns Trainern kann nichts Besseres passieren.“

Auch die sportliche Leitung mit Thomas Wild und Walter Fürderer sehen bei der DJK-Reserve großes Potenzial. „Für unsere Zweite sollte erneut ein guter Mittelfeldplatz möglich sein“, sind Wild und Fürderer überzeugt. Über 80 Spieler stehen für die drei aktiven Mannschaften der Donaueschinger zur Verfügung. „Davon sind über 90 Prozent aus dem eigenen Verein. Dass wir keine Abgänge zu verzeichnen hatten, spiegelt ebenfalls die fundamentale Arbeit wider“, betonen Wild und Fürderer.

Testspiele

Samstag, 14. Juli, beim FC Tuningen; Freitag, 20. Juli, beim FC Pfohren, Sonntag, 29. Juli, zu Hause gegen den FSV Schwenningen; Samstag, 4. August, beim SV Aasen; Sonntag, 12. August, zu Hause gegen die A-Jugend des FC 08 Villingen.

