von SK

DJK Donaueschingen

Zweiter Test

gegen Erzingen

Landesliga: Die DJK Donaueschingen bestreitet am Sonntag ab 15 Uhr bereits das zweite Vorbereitungsspiel. Gegner ist im heimischen DJK-Sportpark der FC Erzingen. Die Gäste haben die vergangene Bezirksliga-Saison auf Platz vier abgeschlossen und werden von Klaus Gallmann, dem Neustädter Meistertrainer, betreut. „Erzingen ist ein sehr ambitionierter Klub. Das wird für uns ein guter Test. Wir hatten zuletzt immer rund 20 Spieler im Training. Es geht schon jetzt um Stammplätze“, kündigt DJK-Trainer Tim Heine an. (daz)

SV Geisingen

Aufsteiger bestreitet erstes Testspiel

Landesliga: Aufsteiger SV Geisingen empfängt am Samstag ab 16 Uhr im ersten Testspiel den Türkischen SV Singen (Meister in der Kreisliga A). „Zum Abschluss der zweiten Trainingswoche verspreche ich mir einen interessanten Test, in dem sicherlich auch Spieler auf ungewohnten Positionen zum Einsatz kommen werden. Wichtig wird es sein, wieder das Spielgefühl zu bekommen“, sagt Geisingens Spielertrainer Marijan Tucakovic. Tucakovic, der im Training Lauf- und Balleinheiten kombiniert, hat aktuell noch den kompletten Kader an Bord. (daz)

FC Löffingen

Premiere für Trainer Bärmann

Landesliga: Nach einigen, laut Trainer Uli Bärmann, „sehr zufriedenstellenden Trainingseinheiten“ absolviert Landesligist FC Löffingen am Samstag ab 13.30 Uhr das erste Vorbereitungsspiel auf eigenem Platz. Gegner ist der bisherige Verein von Bärmann, Bezirksliga-Absteiger FC Dauchingen. „Die Spieler zeigen bisher viel Engagement, wobei wir noch im Kennenlernprozess sind. Wir wollen einiges testen und ich werde auch einige nachrückende A-Jugendspieler einsetzen“, kündigt Bärmann an. (daz)

FC 08 Villingen II

Landesliga-Vizemeister im „Kennenlernmodus“

Fußball: Nur drei Wochen nach der Aufstiegsrunde bestreitet Landesliga-Vizemeister FC 08 Villingen II am Samstag ab 15 Uhr beim Bezirksligisten SV TuS Immendingen das erste Vorbereitungsspiel. „Meine Mannschaft zeigte sich in den ersten Trainingseinheiten in einem guten Zustand. Durch die vielen personellen Wechsel sind wir jedoch im Kennenlernmodus. Wir werden 18 bis 19 Spieler nach Immendingen mitnehmen, die ich auch alle gern einmal sehen möchte. Wichtig wird es sein, schnell wieder in den Rhythmus zu kommen“, sagt Villingens Trainer Marcel Yahyaijan. (daz)

FC Neustadt

Testspiel gegen Verbandsliga-Aufsteiger

Landesliga: Mit einem Spiel gegen den Verbandsliga-Aufsteiger FSV RW Stegen steigt Verbandsliga-Absteiger FC Neustadt am Samstag ab 13 Uhr auf eigenem Platz in die Vorbereitungsspiele ein. „Wir haben zuletzt an sieben Tagen sechs Trainingseinheiten durchgezogen. Alle Spieler ziehen gut mit und die vergangene Saison ist abgehakt. Ich rechne mit einem sehr interessanten Test, in dem uns der Gegner aufzeigen wird, woran wir noch zu arbeiten haben“, kündigt Trainer Benjamin Gallmann an. (daz)

