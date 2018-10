von SK

Ringen, Regionalliga: AV Sulgen – KSV Tennenbronn (11:15) (lh) Im packenden Stadtderby vor 600 begeisterten Ringsportfans wurden die Tennenbronner Derby-Sieger. Der KSV legte dabei schon vor der Pause den Grundstein zum Auswärtserfolg.

Nika Tatuashvili (AVS/57 kg) ließ bereits nach den ersten Aktionen erkennen, dass er konditionell nicht fit ist. Dies nutzte der unbekümmert auftretende Tennenbronner Eduard Jung rigoros aus und holte einen Mannschaftspunkt für sein Team. Auch Sulgens Schwergewichtler Benjamin Lohrer enttäuschte. In der Bodenlage kam gegen Dimitar Kumchev kaum Gegenwehr, wodurch der Bulgare ihn mehrmals drehte und nach fünf Minuten Überlegenheitssieger wurde.

Bis 61 kg hatte Sulgens Shota Glonti den jungen Mathias Schondelmaier gut im Griff, doch sein 4:0-Punktsieg war weit weniger, als der Gastgeber sich erhofft hatte. Ein Duell auf Augenhöhe lieferten sich AVS-Akteur Pascal Koch und Miroslav Geshev in der 98 kg-Klasse, das Geshev glücklich mit 3:2 gewann. Chancenlos war Sulgens Ersatzringer Robin Hezel gegen David Brenn in der 66 kg-Klasse. Der Tennenbronner gewann technisch überhöht, sodass die Gäste mit einer 9:3-Führung in die Pause gingen.

Mit neuem Schwung kehrten die Hausherren aus der Kabine zurück und starteten eine furiose Aufholjagd. David Schulze (AVS/86 kg) holte gegen Jonas Schondelmaier zwei Punkte. Sein Teamkamerad Andreas Moosmann (71 kg) verkürzte durch seinen klaren Punktsieg gegen Matteo Lehmann den Mannschaftskampf auf 8:9. Mit seinem klaren Punktsieg gegen Thorsten Götz brachte der 40-jährige Sulgener Coach Semih Bosyan (80 kg) sein Team sogar erstmals in Führung (11:9).

Doch die Tennenbronner Schlussringer drehten den Kampf wieder. Timo-Marcel Nagel bekam Fabio Herzog ab der zweiten Runde immer besser in den Griff und schaffte mit einem 9:2-Punktsieg den 11:11-Ausgleich. Fabian Reiner sicherte den Gästen mit einem Schultersieg in der fünften Minute gegen Jannik Malz den umjubelten Derby-Triumph.

Tennenbronns Trainer Matthias Brenn meinte nach dem Erfolg: „Es war ein wirklich tolles Derby, die Fans waren auf beiden Seiten super. Sulgen hat trotz der Niederlage viel zur Spannung beigetragen. Meiner Mannschaft muss ich ein Riesenkompliment machen. Sie hat taktisch alles hervorragend umgesetzt, obwohl wir mit vier Jugendlichen angetreten sind.“

Heimkampf gegen Schorndorf

Bereits am Mittwoch empfängt Tennenbronn um 17 Uhr den Tabellendritten ASV Schorndorf. Der Aufsteiger wurde von den Experten schon vor Saisonbeginn als ein Titelaspirant ausgemacht. Die Remstäler besiegten nacheinander in überzeugender Manier Hofstetten, Schriesheim und Adelhausen II. Erst am vergangenen Samstag stoppte Reilingen-Hockenheim ihren Lauf. Trotz dieser Niederlage ist Schorndorf gegen Tennenbronn Favorit. In den oberen Klassen haben Karan Mosebach, Michael Manea und Jello Krahmer noch keinen Kampf verloren. Ein Wiedersehen gibt es mit Bogdan Zaharia, der jahrelang für Tennenbronn auf die Matte ging und nun in Diensten des ASV Schorndorf ist. Der KSV Tennenbronn II (Bezirksklasse) erwartet im Vorkampf ab 15.30 Uhr den KSV Trossingen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein