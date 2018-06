von Roger Müller

Tennis, Oberliga Damen: TC Mengen – TC BW Donaueschingen 3:6. (rom) Auch beim Schlusslicht TC Mengen blieben die Damen des TC BW Donaueschingen ungeschlagen und behaupteten die Tabellenspitze.

Nach den Einzeln führten die Gäste von der Baar mit 2:4. Die Nummer eins von Donaueschingen, Tamara Arnold, gewann ihr Einzel vorzeitig. Sie führte mit 5:0, als die Gegnerin aufgeben musste. Lisa Küng an zwei holte mit dem (1:6, 0:6) den nächsten Punkt für die Blau-Weißen. Karolina Nowak (0:6, 1:6) feierte ihren vierten Sieg im vierten Einzel. Vanessa Göpfert an vier zog im Match-Tiebreak (7:6, 1:6, 10:7) zwar den Kürzeren, dafür holte Daphne Friedrichs (2:6, 3:6) den nächsten Punkt. An Nummer sechs unterlag Maike Jäggle mit 6:2, 6:0.

Das Donaueschinger Einserdoppel, Arnold/Göpfert, gewann 2:6, 3:6 und holte den nächsten Punkt für die Gäste. Küng/Friedrichs (2:6, 2:6) waren ebenfalls erfolgreich, lediglich das Dreierdoppel Nowak/Jäggle unterlag mit 7:6, 6:2, doch das spielte keine Rolle mehr. "Das war ein hartes Stück Arbeit. Da passt der Tabellenstand von Mengen eigentlich gar nicht ins Bild", sagte Donaueschingens Teammanager Arno Göpfert.

