von SK

Schwimmen: (bn) Tabea Mose vom Schwimm-Club Villingen ist Deutsche Juniorenmeisterin über 50 Meter Rücken. Bei den internationalen Deutschen Meisterschaften in Berlin stellte sie mit 30,25 Sekunden zudem einen neuen Vereinsrekord auf.

Im Juniorenjahrgang 1999/2000 startete die einzige Villinger Teilnehmern auf vier Strecken. Ihre gute Leistung über 50m Rücken brachte ihr in der offenen Wertung den 18. Platz ein, was nur ganz knapp nicht für das B-Finale der schnellsten 16 reichte. Auch auf ihren anderen Strecken war Tabea Mose recht erfolgreich. Über 100m Rücken unterbot sie mit 1:05,37 Minuten ebenfalls ihren eigenen Vereinsrekord, wurde Vierte in ihrer Jahrgangsklasse und 20. in der offenen Wertung. Über 100m Freistil (59,01 Sek.) landete die Villingerin auf Rang zwölf der Juniorenwertung. Ein sechster Platz über 50m Schmetterling rundete ihren starken Auftritt ab.

Dass es sich lohnt, Leistung im Schwimmsport zu erbringen, beweist Tabea Mose dadurch, dass sie ein Stipendium an der „California State University of Bakersfield“ (CSUB) in Los Angeles erhalten hat. Studieren wird die Villingerin Business Administration und mit weiteren 30 Studentinnen als CSUB-Swim & Dive-Team“ an Universitäts-Wettkämpfen teilnehmen.

