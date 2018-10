Volleyball, Dritte Liga Damen: TV Villingen – SV Karlsruhe-Beiertheim (Samstag, 19 Uhr) Nach einer einwöchigen Punktspielpause steht für die Villinger Volleyballerinnen in der Hoptbühlhalle das zweite Heimspiel in Folge an. Der Gast feierte am vergangenen Wochenende einen souveränen 3:0-Erfolg gegen Zweitliga-Absteiger Bad Soden. Damit wird das Team seiner zugedachten Rolle immer mehr gerecht, denn Beiertheim zählte vor der Saison zu jenen Mannschaften, denen die Meisterschaft zugetraut wurde. Der Tabellenvierte ist in der Saison noch ungeschlagen. Villingens Trainer Sven Johansson kann sich noch gut an die beiden Vergleiche aus der vergangenen Saison erinnern. „Beiertheim hat eine kompakte Mannschaft und personell ganz andere Möglichkeiten als wir. Sie sind sehr stark am Block und variabel im Zuspiel. Wir sind klarer Außenseiter.“

Bei Villingen fällt weiterhin Mittelblockerin Nina Gass aus. Bei ihr ergab eine MRT-Untersuchung keine Beeinträchtigung der Wirbelsäule. „Das ist schon mal eine gute Nachricht. Offenbar haben ihre Schmerzen einen muskulären Hintergrund“, erläutert Johansson. Gass ist nunmehr bei Teambetreuerin Ilse Maiwald in Behandlung und war zuletzt beim Krafttraining in leichter Form dabei. Ob Felicitas Piossek anstelle von Gass im Block beginnt, ist jedoch fraglich. Piossek hat weiterhin mit einer im Spiel gegen Lebach erlittenen Handverletzung zu kämpfen und pausierte die vergangenen zwei Wochen. Somit wird der Villinger Mittelblock wohl eher von den beiden Teenagern Jule Gaisser und Michelle Spomer gebildet.

Wieder richtig fit ist Zuspielerin Ramona Dietrich, wobei Johansson eine Nominierung in der Startformation noch offen lässt, da auch Nikola Strack zuletzt ihre Aufgabe erfüllte. Beide Spielerinnen könnten sich öfters abwechseln, um neue Impulse zu setzen. Wichtig ist Johansson zudem die Diagonalposition, auf der es mit Michelle Feuerstein und Lisa Spomer ebenfalls zwei denkbare personelle Varianten gibt. Von beiden erwartet der Coach schnelle und druckvolle Angriffe.

Mehr Tempo im eigenen Spiele hatte sich Johansson schon für die vergangene Partie gegen Lebach gewünscht, was aber nur phasenweise gelang. Gegen Beiertheim soll das schnelle Spiel ausgebaut werden, wobei zuletzt deutlich wurde, dass in einigen Situationen die Sicherheit fehlte. Eigene Angriffe wurden zu leichtfertig über das Netz geschlagen und waren so eine leichte Beute der Annahmespielerinnen auf der anderen Netzseite.

Für die Villingerinnen hat das zweite von drei aufeinanderfolgenden Heimspielen bereits eine richtungweisende Bedeutung. Sollte es wieder nicht mit Punktgewinnen klappen, würde sich das Team wohl auf einen längeren Aufenthalt im Tabellenkeller einrichten müssen. Für Johansson wäre das keine Überraschung. „Ich habe schon nach dem Spiel gegen Lebach gesagt, dass es in dieser Saison für uns einzig und allein um den Klassenerhalt geht.“ Dennoch hofft er auf einen Ausreißer nach oben – vielleicht schon gegen den ungeschlagenen Gast.

