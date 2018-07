Volleyball: Mit Beginn der zweiten Jahreshälfte schalten die Volleyballerinnen des TV Villingen in der Saisonvorbereitung vom Athletik- auf das Balltraining um. Noch dauert es zweieinhalb Monate, bevor am 15. September für die Villingerinnen beim SV Sinsheim die Saison beginnt. Klar ist inzwischen, dass die 19-jährige Klara Single aus Tübingen nach Villingen wechselt. Zudem besteht die Chance, mit der Konstanzerin Britta Steffens eine Rückkehrerin zu gewinnen. Unsicher ist weiterhin, ob Nadine Hones für Villingen spielt. Ihre Entscheidung hängt von ihren beruflichen Möglichkeiten ab.

Mit Athletiktrainerin Grit Müller haben die Villingerinnen zuletzt viel an der Physis gearbeitet. In den vergangenen zwei Wochen kamen erste Einheiten mit dem Ball hinzu. „In dieser Woche schalten wir nun ganz auf das Balltraining um“, sagt Trainer Sven Johansson, der zudem Vorbereitungsspiele plant. „Wir werden im September ein Ein-Tages-Turnier beim Ligakonkurrenten Bad Soden spielen“. Geplant sind zudem einzelne Testspiele in der Region, unter anderem gegen Tübingen.

Mit Klara Single, die in Tübingen Libera spielte, hat Johansson zumindest einen Neuzugang. Single hatte zuletzt noch eine Option in Berlin, entschied sich nun aber für Villingen und soll auf der Annahme-Außenposition zum Einsatz kommen. Hier hat Johansson nach dem Abgang von Martina Bradacova und der ungewissen Zukunft von Hones die meisten Sorgen. „Klara hat uns für eine Saison zugesagt. Ihr traue ich den Positionswechsel sofort zu“, ergänzt der Trainer. Single wird in St. Georgen arbeiten und hat bereits eine Wohnung gefunden. Sie gilt als sehr abwehrstark.

Ein Thema ist zudem die Rückkehr der Diagonalspielerin Britta Steffens, die 2017 den TV Villingen verlassen hatte. Steffens musste sich zuletzt einer Operation unterziehen und versucht nun im Beachvolleyball wieder Anschluss zu gewinnen. Auch sie könnte auf der Annahme-Außenposition spielen. „Britta weiß von unserem Interesse. Ich lasse ihr jetzt die nötige Zeit, um sich zu entscheiden“, fügt Johansson an.

Aus der eigenen zweiten Mannschaft ist Mittelblockerin Jule Gaisser nun komplett in den Drittliga-Kader aufgerückt. Amelie Nunnenmacher wird zunächst zwischen erster und zweiter Mannschaft pendeln.

Einen größeren Umbruch gibt es indes in der von Dirk Becker trainierten zweiten Mannschaft, die in der vergangenen Saison knapp an der Meisterschaft in der Verbandsliga vorbeischrammte. Mehrere Spielerinnen haben sich abgemeldet, darunter auch Merete Rudolf, die bislang einzige Zuspielerin, die ein Studium beginnt. Ersatz hat Becker schon gefunden. Elisa Klem steht fest und eventuell wird auch Antonia Weiß aus der vierten Mannschaft eingebaut. Hinzu kommt mit Jasmin Dold eine Spielerin, die zuletzt im Freizeitbereich aktiv war. „Jasmin und Elisa können die Position problemlos spielen. Damit haben wir die Alternativen, die zuletzt gefehlt haben“, freut sich Becker. Auch Evelina Judin und Sarah Kilzer werden aus dem Landesliga-Team aufrücken.

Hinzu kommt ein interessanter Neuzugang vom VfL Oberjettingen. Julia Seeger aus einer dortigen Volleyball-Familie hat sich zu einem Wechsel nach Villingen entschieden. „Sie kann Annahme außen und auch diagonal spielen. Die ersten Trainingseindrücke sind hervorragend. Perspektivisch könnte Julia sogar eine Spielerin für die erste Mannschaft werden“, ergänzt Becker, der mit seinem Verbandsliga-Team im Pokalwettbewerb gleich in der Auftaktrunde auf den Zweitligisten VC Offenburg mit der ehemaligen Villingerin Viviane Hones trifft.

Im ersten Punktspiel im September gastiert der TV Villingen II beim Nachbarn TB Bad Dürrheim. Mit Wiederaufsteiger TuS Hüfingen ist in der Verbandsliga noch eine dritte Mannschaft aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis vertreten. Dies verspricht einige interessanten Lokalderbys.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein