Volleyball, Dritte Liga, Damen: Auswärtsspiele stehen bisher in dieser Saison für die Volleyballerinnen des TV Villingen unter keinem guten Stern. Sowohl am ersten Spieltag in Sinsheim (0:3) als auch am dritten Spieltag am Samstag in Umkirch (1:3) gab es nichts Zählbares. Der Blick auf die Tabelle relativiert jedoch die Bilanz. Sinsheim und Umkirch führen die Liga mit jeweils neun Punkten an.

Liga: Unübersichtlicher als in den vergangenen Jahren stellt sich die Tabelle nach drei Spieltagen in dieser Saison dar. Sechs Mannschaften haben drei Spiele absolviert, zwei hingegen erst eine Partie. Noch ist nicht absehbar, wie sich die elf Teams einrangieren werden. Mit einem Alleingang von Sinsheim und Umkirch ist eher nicht zu rechnen, denn auch Zweitligaabsteiger Bad Soden und der bereits in der vergangenen Saison starke SVK Beiertheim werden sicherlich noch eine gute Rolle spielen.

Rätsel: Die Rückenverletzung von Mittelblockerin Nina Gass gibt im Villinger Umfeld weiterhin viele Rätsel auf. Im Sommer pausierte die Spielerin bereits aus dem gleichen Grund und fand zuletzt wieder zu ihrer Stärke zurück. So auch im Umkirch. „Nach dem Spiel traten die Schmerzen wieder auf. Nina quält sich und deswegen habe ich sie jetzt vier Wochen beurlaubt“, sagt Trainer Sven Johansson. Noch in dieser Woche ist eine MRT-Untersuchung bei der Spielerin geplant, um neue Erkenntnisse für die Behandlung zu gewinnen. Gass ist somit vorerst vom Training und den Spielen befreit, was der Mittelblockerin eher schwerfallen dürfte. „Nina hat angekündigt, dass sie bei allen Spielen dabei sein möchte und auch im Training oft vorbei schauen will. Das zeigt, wie nahe sie bei der Mannschaft ist“, ergänzt Johansson.

Ersatz: Glücklicherweise hat Johansson gerade im Mittelblock personelle Alternativen, um den Ausfall von Gass zu kompensieren. Mit Felicitas Piossek, Jule Gaisser und Michelle Spomer bieten sich drei Spielerinnen für die zwei Plätze im Mittelblock an. Piossek sollte mit ihrer Erfahrung gesetzt sein. Gaisser hat mit ihren 16 Jahren schon in der vergangenen Saison ab und zu gespielt. Spomer hingegen war bisher noch nicht am Netz und könnte somit am kommenden Samstag (19 Uhr) im Heimspiel gegen den TV Lebach ihre Drittliga-Premiere feiern.

Block: Trotz der großen personellen Auswahl ist die Blockarbeit beim TV Villingen weiterhin ein Bereich, an dem es noch zu feilen gibt. Laut Johansson macht sein Team zu wenig Blockpunkte. „Wir sind schon durch unsere körperlich eher kleinen Spielerinnen keine Blockmannschaft“, musste der Coach in Umkirch wieder einmal erkennen. Der Gegner hatte körperlich deutliche Vorteile. Die Trainer werden jetzt verstärkt daran arbeiten, die fehlende Körpergröße mit kleinen Tricks auszugleichen. So sei bei eigenen Angriffen ein gutes Mittel, den gegnerischen Block so anzuschlagen, dass die Bälle von dort unkontrolliert ins Aus gehen. Sporadisch klappte das schon und soll nun zu einer Stärke ausgebaut werden.

Aufschläge: Auch aufgrund der Nachteile bei der Körpergröße sollen die Angaben noch präziser kommen. Daran soll ebenso gearbeitet werden wie an der Verteidigungsarbeit. Da möchte Johansson noch aggressiver auftreten.

Heimspiel: Am Samstag gastiert der TV Lebach in der Hoptbühlhalle. Lebach hat aus den ersten drei Partien bereits vier Punkte geholt. Die bisher letzte Begegnung zwischen Villingen und Lebach war übrigens das erste Spiel im Kalenderjahr 2018. Am 5. Januar setzte sich das Johansson-Team in der Hoptbühlhalle mit 3:1 durch.

