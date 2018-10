Volleyball, Dritte Liga, Damen: Nach fünf Spielen, drei davon in der heimischen Hoptbühlhalle, stecken die Volleyballerinnen des TV Villingen weiterhin bei erst einem Sieg fest. Da die zwei hinter den Schwarzwäldern platzierten Teams sogar erst zwei, respektive drei Partien absolviert haben, droht sogar die Rote Laterne.

Beiertheim: Die Gäste aus dem Karlsruher Stadtteil untermauerten am Samstag, dass sie ein heißer Titelkandidat sind. Beiertheim war Villingen in allen Belangen überlegen und zeigte vor allem am Netz eine hohe Qualität. „Jeder in der Halle hat gesehen, dass wir alles versucht haben, uns aber doch der Überlegenheit beugen mussten“, sagt Villingens Trainer Sven Johansson.

Tabelle: Der Blick auf die Tabelle zeigt, dass Villingen nun gegen alle vier Teams gespielt hat, die aktuell vorne wegmarschieren. Nur in Umkirch gelang dabei ein Satzgewinn. Gegen die kommenden Gegner sollte nur gepunktet werden, um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren.

Erkenntnisse: Trotz der 0:3-Pleite nahm Johansson auch aus dieser Partie einiges mit. „Wir waren deutlich besser als gegen Lebach. Jedoch ist unser Block noch zu schwach. Das lässt sich mit einer besseren Ballannahme kompensieren. Wir wissen, dass wir über den Kampf kommen müssen. Daher sollten wir auch noch etwas mehr Aggressivität in unsere Aktionen bringen“, wünscht sich der Coach. Eine weitere Erkenntnis ist zudem: „Uns fehlt die Konstanz“

Verletzungen: Kurzfristig musste am Samstag Mittelblockerin Felicitas Piossek aufgrund einer Kapselverletzung an der Hand absagen. Der Trainer Johansson hatte schon mit der Absage gerechnet, während sich die Spielerin vor zwei Wochen noch zuversichtlich gab. Piossek ist wohl am ehesten in der Lage, dem Block Sicherheit zu geben. Zudem schätzt sie Johansson als „Stimmungskanone“, die auch von außen Impulse setzen kann.

Pause: Zwei Wochen hatten die Villingerinnen zuletzt Zeit, um sich auf die Partie gegen Beiertheim vorzubereiten und wieder zwei Wochen sind es bis zur nächsten Partie gegen Aufsteiger Freisen. Es ist zugleich das dritte Heimspiel in Folge. „Ideal ist es nicht, aber es sollte uns auch nicht aus dem Spielrhythmus bringen. Wir werden diese und die kommende Woche ganz normal trainieren“, so Johansson. Durch die Punktspielpause hofft er zugleich, dass Felicitas Piossek wieder gesund wird. Auch Nina Gass, ebenfalls Mittelblockerin, könnte bis zur nächsten Partie wieder ein Thema werden.

Besucher: Mit nur noch rund 270 Zuschauern wurde am Samstag in Villingen ein Negativrekord aufgestellt. Noch loben die Gäste-Mannschaften, wie auch Beiertheim, die außergewöhnlich gute Atmosphäre in der Hoptbühlhalle. Dennoch laufen den Villinger Volleyballerinnen aktuell die Zuschauer davon. Über 300 waren in den vergangenen Jahren immer da, in Spitzenzeiten sogar 900. Aktuell sinkt die Zahl von Heimspiel zu Heimspiel. „Als wir immer oben in der Tabelle mitgespielt haben, wurden unsere Fans etwas verwöhnt. Wir hoffen, sie kommen alle wieder. Wenn wir um den Klassenerhalt spielen, brauchen wir die Unterstützung von den Rängen“, hofft Trainer Johansson.

