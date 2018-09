Volleyball, Dritte Liga, Damen: VfR Umkirch – TV Villingen (Samstag, 19.30 Uhr, in Opfingen). Mit dem Team aus Mainz-Gonsenheim (3:1) haben die Villinger Volleyballerinnen am vergangenen Samstag einem Aufsteiger drei Punkte abgenommen. Nun wartet mit Umkirch der nächste Liga-Neuling, der mit sechs Punkten aus zwei Partien furios in die Saison gestartet ist. Letztmals trafen beide Teams in der Saison 2015/16 in der Regionalliga aufeinander, als den Villingerinnen die Rückkehr in die Dritte Liga gelang. Vergleiche zu den damaligen Spielen lassen sich nicht mehr ziehen, denn beide Teams haben sich personell stark verändert.

„Wir kennen den Gegner nicht, aber das sehe ich nicht so dramatisch. Auch Mainz-Gonsenheim kannten wir nicht und haben ein ordentliches Spiel abgeliefert. Umkirch schlägt gut auf, aber das unterscheidet das Team nicht von anderen Mannschaften. Wir müssen unsere Stärken zeigen, dann sehe ich für uns durchaus Erfolgschancen“, sagt Villingens Trainer Sven Johansson. Zudem hatte Umkirch gegen Mitaufsteiger Freisen und den personell komplett umgestellten Zweitliga-Absteiger Bad Soden wohl auch nicht die schwersten Auftaktaufgaben.

Die ganze Trainingswoche musste Johansson auf die erfahrene Mittelblockerin Felicitas Piossek aufgrund einer Krankheit verzichten. Piossek deutete gegenüber dem Coach jedoch an, am Samstag mitfahren zu wollen. „Feli ist für uns schon emotional unheimlich wichtig, auch wenn sie das Spiel nur von außen verfolgt. Auf sie würde ich sehr ungern verzichten“, betont der Trainer.

Gut sieht es bei Ramona Dietrich aus, die gegen Umkirch mehr als nur sporadische Einsätze bekommen könnte. „Ramona hat unter der Woche gut trainiert und die Hoffnung ist groß, dass sie nach ihrer Verletzung auch ein Spiel durchstehen kann“, fügt Johansson an. Dabei sind auch Lisa und Michelle Spomer, sodass wohl nur hinter dem Einsatz von Nina Gass weiterhin ein Fragezeichen steht. Sie wird erst beim Abschlusstraining am heutigen Freitagabend leicht einsteigen und wäre, wie gegen Mainz, punktuell einsetzbar.

Johansson intensivierte unter der Woche das Blocktraining, nachdem er diesbezüglich gegen Mainz noch einige Steigerungsmöglichkeiten sah. Beim Abschlusstraining soll mit Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft die Blockarbeit verfeinert werden. Gelingt es zudem, die gegen Mainz gezeigten guten Angaben zu stabilisieren, sollten die Villingerinnen auch beim nächsten Aufsteiger weitere Punkte verbuchen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein