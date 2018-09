Volleyball, Dritte Liga, Damen: Dank des 3:1-Heimerfolgs gegen Aufsteiger Mainz-Gonsenheim haben die Volleyballerinnen des TV Villingen am zweiten Spieltag ihren ersten Saisonsieg eingefahren. TV-Trainer Sven Johansson hatte die Partie im Vorfeld als richtungweisende Begegnung ausgerufen.

Premiere: Erstmals spielte Villingens Neuzugang Klara Single vor eigenem Publikum und startete etwas nervös. „Die Atmosphäre ist gerade für die jungen Spielerinnen nicht ganz einfach. Alle hatten sich auf das erste Heimspiel gefreut, benötigten jedoch etwas Eingewöhnungszeit“, stellte Johansson fest. Umso mehr sei es an den gestandenen Spielerinnen, die Youngster zu führen.

Kapitän: Noch stärker als in der vergangenen Saison rückt Michelle Feuerstein in den Fokus. Die Spielführerin wurde der gestiegenen Verantwortung am Samstagabend auch gerecht. Auch Maria Kühne, Felicitas Piossek oder Nikola Strack bringen inzwischen die Erfahrung mit, um wichtige Führungsspieler zu sein.

Aufschläge: In den vergangenen Jahren hatten sich die Zuschauer des TV Villingen an die teils spektakulären Sprungaufschläge von Michelle Feuerstein gewöhnt. Das ist nun vorbei. Feuerstein schlägt nunmehr aus dem Stand auf, wobei die Quote am Samstag nicht gut war. „Wir haben umgestellt, um das Risiko zu minimieren. Im Training klappt das schon deutlich besser als im Spiel. Sprungaufschläge kosten Kraft, die an anderen Stellen benötigt wird“, erläutert der Coach.

Blumen: Vor der Partie gegen Mainz-Gonsenheim dufte sich Zuspielerin Ramona Dietrich über einen Blumenstrauß freuen. Dafür gab es gleich zwei Anlässe. Die gebürtige Ramona Wolbert heiratete und bestritt zudem exakt vor zehn Jahren ihr erstes Spiel in der ersten Damenmannschaft des TV Villingen.

Schwestern: Fester Bestandteil der Mannschaft sind auch die Zwillinge Sonja und Maria Kühne. Ab dieser Saison gibt es im Team noch ein Schwestern-Duo. Während Lisa Spomer schon vergangene Saison zum Kader des Drittligisten gehörte, rückte nun auch die ältere Schwester Michelle nach. Sie war beim Auftakt in Sinsheim dabei, jedoch nicht beim Heimspiel am Samstag. Lisa und Michelle Spomer sind im Mittelblock „zu Hause“. In der zweiten Mannschaft des TVV spielt mit Vanessa Spomer noch eine weitere Spielerin aus der Familie. Sie ist die jüngste der Schwestern.

Risiko: Sven Johansson hatte im Vorfeld der Partie gegen Gonsenheim immer wieder betont, bei den angeschlagenen Ramona Dietrich und Nina Gass jegliches Risiko zu scheuen. Umso erstaunlicher war, dass beide einige Spielzeit bekamen. „An meinen Aussagen ändert sich nichts. Ramona kann kaum trainieren und bei Nina geht es nur, wenn sie keine Rückenschmerzen hat. Wenn wir personell komplett sind, werde ich das Duo weiterhin schonen“, sagt der Villinger Coach.

Trick: In den vergangenen Jahren punktete Dietrich oftmals mit einem kurzen Ableger über das Netz. Diesen Trick hat sich jetzt auch Nikola Strack abgeschaut und hatte dabei am Samstag eine hundertprozentige Erfolgsquote. „Niki hat das wirklich gut gemacht“, freut sich Johansson.

Aufsteiger: Nach Mainz-Gonsenheim erwartet die Villingerinnen am kommenden Wochenende mit dem VfR Umkirch gleich der nächste Neuling, der mit zwei Siegen gestartet ist und dabei sogar bei Zweitligaabsteiger Bad Soden erfolgreich war. „Diese junge Mannschaft wird uns richtig fordern“, blickt Johansson voraus. Zuletzt profitierte Umkirch auch von der Villinger Jugendausbildung, denn mit Nina Kohler und Lena Schuh spielten dort zwei Villingerinnen, die aber inzwischen nach Aachen und Konstanz weiter gezogen sind.

