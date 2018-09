von SK

Volleyball, Dritte Liga Frauen: (wmf) Wenige Tage vor Saisonbeginn mussten die Volleyballerinnen des TV Villingen einen weiteren personellen Rückschlag hinnehmen. Nadine Hones wird in der kommenden Spielzeit nicht mehr zur Verfügung stehen. „Am vergangenen Wochenende hat sie uns endgültig abgesagt“, teilte Trainer Sven Johansson mit. Die 21-Jährige wird künftig für den Ligakonkurrenten TSV GA Stuttgart aufschlagen.

Die Villinger hatten alles versucht, um die Leistungsträgerin zu halten. „Wir wären Nadine auch beim Training entgegengekommen. Sie hätte nicht immer von Ludwigsburg hierher fahren müssen“, sagte Johansson. Doch es nützte nichts. Letztlich war Nadine Hones neben dem Studium der zeitliche Aufwand zu groß und sagte ab. Johansson: „Obwohl ich darüber nicht glücklich bin, kann ich ihre Entscheidung nachvollziehen.“ Auch der letzte Versuch, Britta Steffens in einem abschließenden Gespräch in der vergangenen Woche doch noch zum Bleiben zu bewegen, scheiterte. Sie wird künftig wieder für Konstanz spielen.

Die Abschiede der beiden Volleyballerinnen wiegen schwer. Dadurch ist die Position Annahme/Außenspielerin nur mit Maria Kühne und Neuzugang Klara Single abgedeckt. Johansson: „Von der Qualität sind wir damit gut besetzt. Aber beim Training fehlen auf der anderen Seite eben zwei Spielerinnen auf der gleichen Position. Außerdem ist die Konstellation gefährlich. In punkto Verletzungen darf nichts passieren.“ Um allen Eventualitäten vorzubeugen, werden die beiden Diagonalspielerinnen Michelle Feuerstein und Lisa Spomer künftig im Training vermehrt auf den Positionen Annahme/Außenspielerin eingesetzt.

Ob das geplante Testspiel am Donnerstag in Tübingen stattfindet, hängt nicht von den Villinger Spielerinnen ab, sondern vom Trainer. Johansson ist derzeit krank. „Ohne Trainer nach Tübingen zu fahren, macht keinen Sinn“, sagt der Coach. Sollte er sich bis Mittwoch wieder besser fühlen, könnte es kurzfristig doch noch was werden mit dem geplanten Vergleich. Das erste Punktspiel betreiten die Villinger Drittliga-Volleyballerinnen am Samstag, 15. September, beim SV Sinsheim. Eine Woche später, am 22. September, kommt Aufsteiger TGM Gonsenheim in die Hoptbühlhalle. Anschließend gastiert Villingen bei Liganeuling VfR Umkirch.

