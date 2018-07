von SK

Handball: TV St. Georgen – HBW Balingen-Weilstetten 18:36 (8:20). (sle) Mit viel Ehrfurcht und einem gesunden Maß an Vorfreude gingen die Handballer aus der Bergstadt am vergangenen Samstag gegen den HBW Balingen-Weilstetten aufs Parkett. Im ungleichen Duell empfing Landesligist TV St. Georgen den Tabellenfünften der abgelaufenen Zweitligasaison. Während HBW-Trainer Jens Bürkle vor allem seine Neuzugänge testen wollte, konnte TVS-Trainer Jürgen Herr auf sein angestammtes Personal zurückgreifen. Herre: „Wir haben in den vergangenen Wochen unter anderem an verschiedenen Abwehrsystemen gearbeitet und haben uns Vorgaben gesetzt, die wir umsetzen wollten. Ich war gespannt wie meine Mannschaft die Marschroute gegen die körperlich überlegenen Spieler umsetzen kann.“

Die Bergstädter verteidigten beherzt, dennoch waren die ersten beiden Auftakt-Tore den Gästen vorbehalten. Dann aber brach Jan Linhard mit einem tollen Treffer den Bann und erzielte unter lautstarkem Jubel der 300 Zuschauer den Anschlusstreffer. Eine Führung schafften die Bergstädter leider nicht, doch immerhin gelang Stephan Lermer mit dem 3:3 zwischenzeitlich nochmals der Ausgleich. Doch dann zog der Zweitligist davon und baute den Vorsprung bis zur Halbzeit auf zwölf Tore zum 8:20 aus.

In der Pause von Trainer Herr bestens eingestellt, legte der Landesligist richtig los und erzielte zwei Treffer in Folge. Bis zum 16:28 Mitte der zweiten Hälfte konnte St. Georgen den Rückstand aus der Halbzeitpause halten. Gegen Ende schwanden die Kräfte, und Balingen-Weilstetten sorgte mit dem 18:36 noch für ein standesgemäßes Ergebnis. HBW-Trainer Jens Bürkle sprach den Gastgebern nach dem Spiel ein großes Kompliment aus: „ Die St.Georgener haben ein tolles Spiel gezeigt. Für einen Landesligisten haben sie super dagegen gehalten. Die Jungs haben uns immer wieder vor knifflige Aufgaben gestellt, wobei wir teilweise Probleme hatten. Wir hatten etwas schwere Beine, konnten das Spiel als Standortbestimmung allerdings sehr gut nutzen.“

Beide Mannschaften wurden nach dem Spiel unter großem Applaus vom Publikum verabschiedet. Die St. Georgener waren mit dem Besuch zufrieden, auch wenn die Halle nicht ausverkauft war. „Die Tribüne war ordentlich gefüllt. Dennoch hätten wir noch Kapazitäten für mehr Zuschauer gehabt. Bei diesem Wetter mitten in der Urlaubszeit treibt es die Leute nicht unbedingt in die Halle. Wir sind dennoch froh, dass unsere Zuschauer wieder zahlreich in die Halle kamen“, sagte Abteilungsleiter Matthias Flaig.

Tore TV St. Georgen: N. Holzmann (2), Herrmann, Grieshaber (je 2/1), Linhard (1), Waller (2), Lermer (3), Bürk (6). HBW: Zobel (1), Niemeyer (5), Kirveliavicius (3), Hausmann (5), Thomann (5/2), Friedrich (1), Nothdurft (9/1), Meschke (2), Schoch (1), Oliveira (4).

