von Marius Faller

Handball, Landesliga: TV St. Georgen – TuS Steißlingen II 27:24 (11:8). (mfa) Der Südbadenliga-Absteiger aus St. Georgen erledigte seine Pflichtaufgabe gegen das Tabellenschlusslicht. Allerdings machten es sich die Bergstädter teilweise selbst schwer und verpassten es, früher für eine Entscheidung zu sorgen. Der Heimsieg war dennoch zu keinem Zeitpunkt der Partie wirklich gefährdet.

Drei Tage nach der Niederlage im Derby bei der SG Schenkenzell/Schiltach (26:28) konnte TVS-Trainer Jürgen Herr beim Mittwochspiel personell aus den Vollen schöpfen. Für den TVS lief unter anderem Patrik Papke auf, der seine Handballschuhe zwar an den Nagel gehängt hatte, von Herr jedoch wieder reaktiviert wurde und sich sogar in die Torschützenliste einreihen konnte. Vor rund 300 Zuschauern in der Roßberghalle begannen die Gastgeber gut und gingen Mitte der ersten Halbzeit mit 7:3 in Führung.

In der Folge versäumten es die St. Georgener, ihre Führung weiter auszubauen. Im Spiel der Bergstädter schlichen sich einige Abspielfehler ein, zudem erwischte Daniel Beck im Tor der Steißlinger einen sehr guten Tag.

Nach der Pause lief es für die St. Georgener besser. Sie konnten sich, unter anderem dank einer starken Phase von Manuel Bürk, zwischenzeitlich mit sechs Toren absetzen. Die sehr junge Mannschaft aus Steißlingen gab sich jedoch nicht auf und kämpfte sich in den rund 13 Minuten vor Ende der Partie noch einmal bis auf drei Tore heran (21:18). Der Absteiger zog das Tempo noch einmal an und konnte den alten Abstand nach 55 Minuten wiederherstellen (26:20). In der Schlussphase brachten die Gastgeber den Sieg souverän über die Zeit.

St. Georgen steht nach diesem Erfolg aktuell mit 6:2 Punkten auf Rang drei der Landesliga-Tabelle und gastiert bereits am Freitagabend im dritten Spiel innerhalb von fünf Tagen bei der noch sieglosen SG Gutach/Wolfach (20.30 Uhr). Nach dem geglückten Heimspiel gegen die Reserve der TuS Steißlingen kann die Mannschaft von Trainer Jürgen Herr befreit aufspielen, während die Kinzigtäler nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt nun vor heimischem Publikum im Derby bereits unter Druck stehen.

Die Tore für den TV St. Georgen gegen den TuS Steißlingen erzielten: Bürk (7), T. Assfalg (6), Lermer, Waller (je 3), N. Holzmann (3/2), Linhard (2) und Grießhaber, Herrmann, Papke (je 1).

