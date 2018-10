von SK

Handball, Landesliga-Süd: TV St.Georgen – TuS Steißlingen II (Mittwoch, 16.30 Uhr) – (sle) Nach dem verlorenen Derby bei der SG Schenkenzell/Schiltach bleibt den St. Georgener Handballern nur wenig Zeit, mit sich zu hadern. Bereits am Mittwoch treffen die Bergstädter auf die Oberliga-Reserve des TuS Steißlingen.

Die Gäste starteten unglücklich in die Saison. Am ersten Spieltag setzte es eine deutliche Niederlage beim Aufsteiger Meßkirch. Auch im Derby gegen die SG Allensbach mussten sich die Steißlinger geschlagen. Die St. Georgener stehen dagegen mit 4:2 Punkten auf Rang fünf der Tabelle. Ein Heimsieg würde bedeuten, dass man relativ entspannt in das Derby am Freitag bei SG Gutach/Wolfach gehen kann.

An das letzte Duell mit der Steißlinger Reserve haben die St. Georgener keine guten Erinnerungen. Am letzten Spieltag der Landesliga-Saison 2016/17 gastierten sie als feststehender Meister und Südbadenliga-Aufsteiger bei den Hegauern. Die Steißlinger spielten den TVS, bei dem die Luft offensichtlich raus war, damals regelrecht an die Wand. Die kommende Begegnung steht jedoch unter komplett neuen Voraussetzungen. Einigen Talenten aus dem TuS-Team von Trainer Sascha Spoo gelang in den vergangenen Jahren der Sprung vom Reserveteam in die erste Herrenmannschaft. Das Oberliga-Team der Steißlinger erreichte in der vergangenen Saison sensationell den Klassenerhalt. Da die erste TuS-Mannschaft am Mittwoch zeitgleich zu Hause gegen die SG Heddesheim spielt, werden die Hegauer wohl kaum in Versuchung kommen, ihre U 21-Spieler aus dem Oberliga-Kader mit in den Schwarzwald zu schicken.

Die junge Mannschaft des TuS wird alles daran setzen, den favorisierten Bergstädtern ein Bein zu stellen. Allerdings wollen die TVS-Schützlinge von Trainer Jürgen Herr unbedingt zurück auf die Siegerstraße, um sich im oberen Tabellendrittel festzusetzen.

Personell kann Trainer Jürgen Herr auch am Mittwoch aus dem Vollen schöpfen. Die vielen kleineren Blessuren aus dem intensiven Derby am vergangenen Sonntag sollten trotz der kurzen Erholungsphase weitestgehend ausgeheilt sein.

