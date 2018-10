von SK

Handball-Landesliga: TV St. Georgen – TV Ehingen 30:23 (14:9). (sle) Der Frust nach zwei Niederlagen in Folge war bei den Bergstädtern groß. Klar, dass die Jungs vom Roßberg auf einen Befreiungsschlag hofften. Dieser gelang gegen Ehingen. Was die St. Georgener im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten ablieferten, war beeindruckend.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase nahmen die Bergstädter, die auf Jan und Lukas Holzmann, Thule Laabs und Jannik Kaltenbach verzichten mussten, das Heft in die Hand und stellten von 3:3 auf 7:3. Dann musste mit dem stark aufspielenden Jannik Waller ein weiterer St. Georgener wegen einer Sprunggelenkverletzung vom Feld. Auch diese Schwächung steckten die Bergstädter weg und erhöhten den Vorsprung kontinuierlich. Joel Erdrich im Tor der St. Georgener wuchs schier über sich hinaus und machte selbst klarste Torchancen der Hegauer zunichte. So ging es mit einem 14:9-Zwischenstand in die Pause. „Wir haben extrem gut verteidigt. Joel hat der Partie mit seinen Paraden den Stempel aufgedrückt. Die Ballgewinne haben wir effektiv in Tore umgewandelt. Endlich sind wir von Beginn an an unsere Leistungsgrenze gegangen“, sagte ein zufriedener Trainer Jürgen Herr.

Die zweite Halbzeit begann mit einem Doppelpack vom zehnfachen Torschützen Niklas Holzmann, der phasenweise nach Belieben traf. Manuel Bürk sah nach einem Zweikampf mit Ehingens Raphael Renz die Rote Karte, während Renz nach dieser Situation lediglich eine Zeitstrafe absitzen musste. Doch auch in der Folge ließen die Bergstädter ihre größten Kritiker verstummen. Vor allem Theo Assfalg drehte nun auf. Er war über die Außenposition oder Tempogegenstoß in knapp 15 Minuten fünfmal erfolgreich und erzielte insgesamt acht Treffer. St. Georgen spielte die Gäste aus dem Hegau nun regelrecht an die Wand und führte zwischenzeitlich 25:13.

Angetrieben von über 300 Zuschauern in der St. Georgener Roßberghalle, die für eine sensationelle Stimmung sorgten, steuerten die Bergstädter ihrem vierten Heimsieg entgegen. In der Endphase ließen die Schwarzwälder etwas nach, was die Ehinger dazu nutzten, um den Rückstand aus ihrer Sicht halbwegs erträglich zu gestalten. Auch die völlig überzogene Rote Karte gegen Mario Müller in der Endphase konnte St. Georgen nicht bremsen. Letztlich feierten die Schwarzwälder einen klaren 30:23-Heimerfolg über den Tabellenzweiten. „Wir haben ein überragendes Spiel gezeigt. Die Zuschauer haben uns nach vorne gepeitscht. Zum ersten Mal in dieser Saison konnten wir unser wahres Leistungspotenzial abrufen. Mit dem Selbstvertrauen im Rücken müssen wir nun in Pfullendorf nachlegen“, sagte der verletzte Kapitän Jan Holzmann.

Für die St. Georgener war das Spiel ein Befreiungsschlag und ein deutliches Ausrufezeichen an die Liga. Durch den Sieg verbesserten sich die Bergstädter auf den fünften Tabellenplatz. Kommende Woche geht es zum TV Pfullendorf.

