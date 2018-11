von SK

Handball-Landesliga: TV Pfullendorf – TV St. Georgen 26:20 (14:10). (sle) Es bleibt dabei: Der TV St. Georgen kann in dieser Saison auswärts nicht punkten und zog auch im Linzgau den Kürzeren. Schon vor dem Spiel gab es schlechte Nachrichten. Jan Linhard und Thule Laabs signalisierten ihrem Trainer nach dem Aufwärmen, dass er auf ihre Dienste verletzungsbedingt nicht zählen könne. Jannik Waller ging außerdem angeschlagen ins Spiel. So verblieben lediglich sieben gesunde Feldspieler.

Wie schon so häufig in dieser Saison, taten sich die Bergstädter in der Anfangsphase schwer. Die Ballgewinne in der Abwehr wurden im Gegenzug nicht in Tore umgemünzt. In dieser Phase drückte der Pfullendorfer Felix Staudacher der Partie mit fünf der ersten acht Treffer den Stempel auf. Beim 8:4 für die Gastgeber zog St. Georgens Trainer Jürgen Herr die Reißleine und legte die grüne Karte. Er stellte die Abwehr um und beorderte Theo Assfalg mit der Sonderbewachung von Staudacher. Die Maßnahmen zeigten Wirkung und verliehen den Bergstädtern zuächst mehr Sicherheit. Dennoch scheiterten die Schwarzwälder immer wieder am bärenstarken Taha Yaren im Pfullendorfer Tor. Beim Stand von 14:10 wurden die Seiten gewechselt. „Wir haben gut verteidigt, doch die Qualität unserer Abschlüsse ließ zu wünschen übrig. Durch die Umstellung in der Abwehr haben wir wenigstens Staudacher besser in den Griff bekommen“, analysierte Herr die erste Halbzeit.

Der zweite Durchgang startete denkbar schlecht für die Gäste, und Pfullendorf erhöhte schnell auf 16:10. Doch die Bergstädter kämpften sich in die Partie zurück. Durch Tore von Niklas Holzmann, Jonas Herrmann und zweimal Manuel Bürk verkürzten die St. Georgener zwar auf 16:14, vergaben aber weiterhin klarste Torchancen. Pfullendorf dagegen erhöhte auf 21:14. Nach einer erneuten Auszeit von Herr kämpften sich die Bergstädter erneut zurück und lagen beim 23:19 in Schlagdistanz. In den Schlussminuten hatten die St. Georgener zwar ausreichend Chancen, um das Spiel zu drehen, scheiterten aber am starken Yaren im Pfullendorfer Tor. Damit war die Niederlage besiegelt.

„Wir haben kein schlechtes Spiel gemacht. Die Abwehr stand gut und auch die Torhüter hatten ihre Paraden. Im Angriff haben wir deutlich weniger Fehler gemacht als zuletzt, doch beim Abschluss hat uns die Kaltschnäuzigkeit gefehlt. Hier haben wir einen guten Torwart durch schwache Würfe noch stärker gemacht“, sagte ein sichtlich geknickter Jürgen Herr. Für die Bergstädter geht es am Wochenende mit einem Heimspiel gegen den TuS Ringsheim weiter. Tore: Assfalg, Müller, Waller (je 2), Herrmann, Lermer (je 1), Bürk, N. Holzmann (je 6)

