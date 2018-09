von SK

Handball, Landesliga-Süd: TV St. Georgen – HG Müllheim/Neuenburg 26:18 (11:13). (sle) Zum Auftakt der neuen Saison feierte Südbadenliga-Absteiger St. Georgen einen klaren Heimsieg gegen den starken Aufsteiger HG Müllheim/Neuenburg. Nach einer schwachen ersten Halbzeit steigerten sich die Schwarzwälder und gewannen verdient.

Durch Treffer von Manuel Bürk und Theo Assfalg gingen die Gastgeber schnell mit 2:0 in Führung. In der Folge aber taten sich die Bergstädter schwer. Der Ball wurde nicht sauber gespielt, und die Tore resultierten fast ausschließlich aus Einzelaktionen. Auch die Defensive bekam kaum Zugriff auf die Gegner. Besonders Raphael Dinse, Top-Torschütze der HG, war kaum zu stoppen. Als Dinse kurz vor der Halbzeit das 9:12 erzielte, schien es, als würde der Aufsteiger den Bergstädtern den Saisonauftakt ordentlich vermasseln. Beim Spielstand von 11:13 für die Gäste wurden die Seiten gewechselt. „Wir haben in der ersten Halbzeit sehr nervös agiert, im Angriff den Ball zu wenig laufen gelassen und uns immer wieder in Einzelaktionen verrannt“, analysierte Trainer Jürgen Herr Durchgang eins.

Nach dem Seitenwechsel fanden die Bergstädter besser in die Partie, glichen durch Treffer von Manuel Bürk und Jan Holzmann schnell aus und gingen selbst in Führung. Die deutliche Leistungssteigerung der Bergstädter schwappte auf das Publikum über. Die Zuschauer peitschten ihr Team nach vorne. Der Spielmacher der HG, Bastian Holzer, konnte beim 15:15 den Spielstand ein letztes Mal egalisieren. Zwischen der 38. und 55. Spielminute gelang den Gästen nicht ein einziger Treffer. Dies lag auch an St. Georgens Torhüter Joel Erdrich, der mehrfach glänzend parierte. St. Georgen dagegen kam über Tempogegenstöße immer wieder zu leichten Toren und machte aus dem 15:15 ein 23:15. Am Ende feierten die Bergstädter einen 26:18 Auftaktsieg gegen den Liganeuling. Am kommenden Wochenende erwarten die St. Georgener erneut einen Aufsteiger. Zu Gast ist dann der TV Meßkirch. Tore: T. Assfalg (8), Laabs, Waller (je 1), J. Holzmann, N. Holzmann, Lermer (je 2), Bürk (10/4).

