von SK

Handball, Landesliga: SG Schenkenzell/Schiltach – TV St. Georgen (Sonntag, 17Uhr) – (sle) Zwei Spiele, zwei Siege – der Südbadenliga-Absteiger aus St.Georgen erwischte einen Start nach Maß in die neue Saison. Allerdings hatte der TVS mit den Aufsteigern Müllheim/Neuenburg und Meßkirch noch keinem echten Hochkaräter als Gegner. Am Sonntag kommt es nun zum Kräftemessen mit einem der Titelfavoriten.

Die SG Schenkenzell/Schiltach setzte am ersten Spieltag mit einem deutlichen Sieg gegen die SG Gutach/Wolfach ein Ausrufezeichen. Im zweiten Spiel folgte bei der SG Allensbach ein 30:27-Erfolg. Folgerichtig steht die Mannschaft von Trainer Jochen Kilgus, gemeinsam mit dem TV Ehingen und TV St. Georgen, an der Tabellenspitze. Somit steigt in Schiltach nicht nur ein Derby, sondern auch ein Spitzenspiel. In der Vergangenheit lieferten sich die beiden Mannschaften oft heiße Duelle, in denen meist die Abwehrreihen dominierten.

Insgesamt verfügt Kilgus über einen Kader mit vielen erfahrenen Spielern im besten Handball-Alter. Zudem ist das Team in dieser Konstellation bereits einige Jahre eingespielt. Ähnlich wie St.Georgen, mussten die Gastgeber in der Vorbereitung einige Verletzungen verkraften. Bester Torschütze ist Marian Thau. Der Routinier traf in den ersten beiden Spielen schon 17 Mal. Mit Drazen Dropuljic hat die SG einen starken Rückraumspieler, der es versteht, seine Nebenleute in Szene zu setzen. Mit einer aggressiven Deckungsarbeit wollen die St. Georgener den Spielfluss des Gegners stören, um dann über schnelle Tore zum Erfolg zu kommen.

Pünktlich zum Derby meldeten sich, mit Ausnahme des Langzeitverletzten Lukas Holzmann, alle Spieler von Trainer Jürgen Herr zurück im Kader. Auch Rückraum-Schütze Manuel Bürk, der zuletzt gegen Meßkirch fehlte, ist wieder an Bord. Die verbesserte Personalsituation wird den St. Georgenern auch taktisch etwas mehr Spielraum lassen.

„Wir gehen entspannt in das Derby. Durch die zwei Siege zum Auftakt haben wir unsere Pflicht erfüllt und wieder etwas Selbstvertrauen getankt. Mit der SG Schenkenzell/Schiltach wartet ein echter Gradmesser auf uns. Die kommenden drei Spiele sind richtungweisend“, sagt Kapitän Jan Holzmann. Nach der Sonntag-Partie müssen die Bergstädter bereits am Mittwoch (zu Hause gegen Steißlingen II) und am Freitag (bei der SG Gutach/Wolfach) wieder ran.

