von SK

Handball, Landesliga Süd: TV St. Georgen – HG Müllheim/Neuenburg (Samstag, 19.30 Uhr). (sle) Zum Saisonauftakt empfängt Südbadenliga-Absteiger TV St. Georgen Aufsteiger HG Müllheim/Neuenburg in der Roßberghalle.

Zu Hause gegen einen Neuling zu spielen, klingt nach einer machbaren Aufgabe. Dennoch ist die HG kein gewöhnlicher Aufsteiger. Über viele Jahre lieferten sich die Bergstädter mit den Gästen von der französischen Grenze packende Duelle um Punkte in der Landesliga, ehe die HG den Gang in die Bezirksklasse Freiburg-Oberrhein antreten musste. Nun aber wagte der Verein den Umbruch und stellte sich personell neu auf. Mit den Dinse-Brüdern holte man seine „verlorenen Söhne“ zurück. Diese spielten zuvor viele Jahre mit dem ESV Weil am Rhein um die vorderen Plätze der Landesligatabelle. Auch auf der Trainerposition stellte sich die HG neu auf. Mit Wolfgang Ehrler kam ein extrem erfahrener Mann, der zuvor 17 Jahre Trainer bei der SG Köndringen/Teningen war.

Den TV St. Georgen erwartet ein hochmotivierter Aufsteiger, der alles daran setzen wird, die Euphorie auch mit in die Landesliga zu nehmen. Wie eng ein ambitionierter Aufsteiger und ein Absteiger aus der höheren Liga oftmals beisammen liegen können, zeigte sich in der vergangenen Saison, als der TV St. Georgen Oberliga-Absteiger HSG Konstanz II lange am Rande einer Niederlage hatte. „Wir werden die HG keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. Die Mannschaft hat viele gute Spieler und verfügt über die nötige Erfahrung. Da müssen wir mit allen Mitteln dagegen halten. Die Vorbereitung lief bei uns nicht optimal. Dennoch sind wir heiß auf den Saisonstart“ sagt St. Georgens Kapitän Jan Holzmann.

In der Tat: Die Vorbereitung lief für die Bergstädter nicht nach Wunsch. Häufig hatte Trainer Jürgen Herr aufgrund von Verletzungen oder Urlauben nicht alle Spieler im Training. Die Mannschaft ist in ihrem Kern allerdings seit Jahren eingespielt, sodass man keine Ausrede suchen möchte. Auch eine neu einstudierte Abwehrvariante machte, zumindest im ersten Testspiel, Mut auf mehr taktische Möglichkeiten.

Neben Lukas Holzmann wird bei den Gastgebern vermutlich auch Jan Linhard nicht einsatzfähig sein. Hinzu kommt, dass sich Niclas Grieshaber noch im Urlaub befindet. Nichtsdestotrotz spielen die „Jungs vom Roßberg“ vor heimischem Publikum voll auf Sieg, um mit einem Erfolgserlebnis in die neue Saison zu starten. Die St. Georgener Handballer wollen ihr treues Publikum auch in der neuen Saison mit attraktivem Tempohandball begeistern und die Roßberghalle wieder zur Festung machen. „Wir müssen uns als Absteiger in der Liga neu etablieren. Das erfordert vollen Einsatz von jedem einzelnen Spieler. Einige Teams haben sich gut verstärkt. Ich erwarte eine ausgeglichene Liga. Durch Siege zu Beginn kann man sich schnell oben festsetzen. Deshalb hoffen wir auf einen guten Start“, sagt Abteilungsleiter Matthias Flaig.

