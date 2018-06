von Werner Feisst

Tennis, Regionalliga: Bitteres Wochenende für beide Regionalliga-Teams des TC Blau Weiß Villingen: Obwohl die Damen nach der Heimniederlage am Samstag ihr Auswärtsspiel am Sonntag gewannen, schlossen sie die Runde auf dem vorletzten Platz ab. Bei zwei Absteigern bedeutet dies den Gang in die Badenliga. „Sportlich sind wir abgestiegen und müssen mit der Badenliga planen. Nun gilt es abzuwarten, ob nicht noch eine Mannschaft freiwillig die Regionalliga verlässt“, sagte Trainer Jürgen Müller.

Auch für die Regionalliga-Herren sieht es nicht gut aus. Sie verloren ihr Heimspiel gegen Mannheim knapp mit 4:5 und sind einen Spieltag vor Ende der Runde Schlusslicht der Tabelle. „Das sieht nicht gut aus. Das war wohl unsere letzte Chance, den drittletzten Platz zu erreichen. Und zwei Mannschaften steigen ab“, sagte Mannschaftsführer Dominik Adelhardt.

Kleiner Lichtblick: Die Herren 40 des TC BW Villingen feierten die badische Meisterschaft und steigen in der Regionalliga Herren 40 auf.

Regionalliga Damen: TC Blau Weiß Villingen – SC SaFo Frankfurt 2:7. Kein Happyend gab es am Samstagabend für Villinger Regionalliga-Damen. Schon nach der ersten Runde hieß es 0:3. Michaela Boev führte im ersten Satz gegen die Nummer 490 der Welt, Angelica Moratelli, bereits 5:2. Die Italienerin kam immer besser ins Spiel und gewann nach zweieinhalb Stunden hartem Kampf 6:7 3:6. Xenia de Luna führte gegen die ehemalige Hessenmeisterin, Noemi Hemmerich, ebenfalls im ersten Satz, unterlag dann aber doch in zwei Sätzen. Mannschaftsführerin Josy Escalona schaffte die Wende auch nicht und unterlag der aufschlagstarken Alina Hölzel glatt. In der zweiten Runde konnte Pia Schwarz ihre Gegnerin Lea Schneider zwar fordern, die Punkte aber machte die Frankfurterin. Einen ganz schweren Stand hatte Rocio de la Torre gegen Eleni Kordalaimi. Am Ende musste sich die Spanierin der kraftvoll spielenden Griechin geschlagen geben. Das Match des Tages fand auf Platz 4 zwischen Verena Schmid und der letztjährigen deutschen Jugendmeisterin Kathleen Kanev statt. Die beiden ersten Sätze lauteten 7:5 für Schmid und 7:6 für Kanev. Im Match-Tiebreak setzte sich Schmid durch. Der Ehrenpunkt für Villingen war gemacht. In den Doppeln unterlagen De la Torre/De Luna mit 3:6, 3:6. Boev/Schwarz holten beim 6:0, 6:1 den zweiten Punkt für die Blau-Weißen. Escalona/Schmid (6:7, 6:0, 6:10) mussten sich im Match-Tiebreak geschlagen geben.

SC 80 Frankfurt – TC BW Villingen 4:5. Den Grundstein für den letztlich bedeutungslosen Auswärtssieg am Sonntag legten die Blau-Weißen in den Einzeln. Boev (4:6, 6;2, 11:13) im Match-Tiebreak sowie Schmid (2:6, 1:6), De Luna (1:6, 2:6), und Josy Escalona (4:6, 0:6) sorgten für eine 4:2-Führung. De la Torre/Schmid (1:6, 2:6) machten mit dem fünften Punkt alles klar. Da fielen die Niederlage von Boev/Schwarz (7:6, 6:2) und De Luna/Escalona (6:4, 6:4) nicht mehr ins Gewicht.

Herren 30 verspielen 4:2-Führung

Regionalliga Herren 30: TV BW Villingen – TK GW Mannheim 4:5. Es war zum Haare raufen. Am Sonntag verspielten die Villinger Herren im vorletzten Rundenspiel eine scheinbar sichere 4:2-Führung nach den Einzeln und die wohl letzte Chance, den Klassenerhalt noch zu schaffen. „So etwas kommt extrem selten vor“, sagte Teamkapitän Dominik Adelhardt. Jiri Vencl (6:0, 6:1), Michael Heppler (6:0, 6:1), Stefan Hauser (6:1, 6:2) und Tobias Storz (6:4, 6:2) hatten die Gastgeber mit klaren Zweisatz-Siegen scheinbar auf die Siegerstraße gebracht. Doch dann geschah das Unfassbare: Alle drei Doppel verloren ihre Duelle, wobei sich Vencl/Hauser (4;6, 6:3, 9:11) und Ruf/Storz (6:1, 3:6, 7:10) erst im Match-Tiebreak geschlagen geben mussten. Heppler/Bertolini (2:6, 4:6) zogen nach zwei Sätzen den Kürzeren.

