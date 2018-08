von SK

Tennis, Aufstiegsspiel zur Regionalliga: (jm) Es ist ein Duell David gegen Goliath: Die Tennisherren des TC Blau Weiß Villingen bestreiten am Samstag (Beginn 13 Uhr) als Badischer Meister das Aufstiegsspiel gegen den starken Hessenmeister TC Palmengarten Frankfurt. Der Sieger steigt direkt in die Regionalliga auf.

Für den TC Blau Weiß ist es eine große Genugtuung, vor heimischer Kulisse solch eine bedeutende Partie austragen zu dürfen. Anders als vor drei Jahren, als man überraschend Badischer Meister wurde und freiwillig verzichtete, hatten die Villinger Verantwortlichen den Termin diesmal frühzeitig auf dem Zettel „Wir hatten uns große Hoffnung auf die Meisterschaft gemacht, waren allerdings selbst überrascht, dass die ersten fünf Spiele gegen teilweise gute Gegner so glatt für uns liefen. Diesen Vorsprung brachten wir am letzten Spielwochenende gegen Markdorf und Durlach ins Ziel,“ sagte ein zufriedener Vereinspräsident Stefan Hauser.

Auch die Frankfurter sicherten sich eindrucksvoll den Titel in Hessen und gehen als klarer Favorit in das Aufstiegsmatch. Spitzenspieler ist der Bolivianer Hugo Dellien. Er erreichte letzte Woche in Tampere/Finnland das Halbfinale und wird nun auf Nummer 100 der Herrenweltrangliste geführt. Dellien wird der Gegner von Villingens Spitzenspieler Rene Schulte sein. Nummer zwei der Frankfurter ist der 23-jährige Benjamin Hassan, der in der ATP Ranking auf Position 382 steht. Er wird auf Villinger Seite Dominic Suc als Gegner haben. Auf Position drei wird es zu einem argentinischen Duell zwischen dem baumlangen Neu-Villinger Gregorio Cordonnier und seinem Landsmann Franco Agamenone kommen. Der Frankfurter gilt als Doppelspezialist und steht auf der Weltrangliste im Doppel auf Nummer 172. Auf den Positionen 4 bis 6 warten auf Andy Drzyzga, Fabian Heinrich und Dominik Adelhardt junge, starke Spieler aus Frankfurt, die in der deutschen Herrenrangliste zwischen 200 und 230 stehen.

Kein Wunder also, dass man sich auf Villinger Seite die Außenseiterrolle zuschreibt. Entsprechend sind auch die Signale aus Frankfurt, die nach dem avisierten Aufstieg in die Regionalliga den Durchmarsch in die zweite Bundesliga schaffen wollen.

„Die Meldeliste von Palmengarten liest sich sehr gut. Bis Position 16 hat Frankfurt nur deutsche Ranglistenspieler, das spricht für sich. Trotzdem wollen wir zeigen, dass wir verdient Badischer Meister sind und unseren Tennisverband entsprechend vertreten“, gibt sich Villingens Trainer Jürgen Müller kämpferisch.

