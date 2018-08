von Julian Singler

Tennis, Aufstiegsspiel zur Regionalliga: Tolle Kulisse, spannende Matches und eine knapp einstündige Regenpause: Beim wichtigsten Saisonspiel der Villinger Tennis-Herren war nahezu alles geboten. „Bei diesem Aufstiegsspiel war alles dabei“, schmunzelte auch Villingens Trainer Jürgen Müller. Am Ende unterlag der TC Blau-Weiß zwar deutlich mit 1:5, schlug sich gegen den Favoriten aus Frankfurt aber mehr als beachtlich. Gleich dreimal ging es in den Match-Tiebreak.

Besonders bemerkenswert: Andy Drzyzga, Nummer vier der Villinger, verlor die ganze Runde über kein Einzel. Auch gegen den Frankfurter Jannis Köke siegte er 6:2, 4:6, 10:8. „Dass wir in dieser Saison so durchmarschiert sind und badischer Meister wurden, war sensationell. Jeder Einzelne hat immer alles gegeben“, sagte der an Nummer eins gesetzte Rene Schulte. Hugo Dellien, bolivianischer Spitzenspieler des TC Palmengarten und Nummer 100 der ATP-Weltrangliste, erschien überraschend nicht an der Klosterhalde. „Mit ihm wäre es womöglich noch eindeutiger geworden“, vermutet Schulte.

Als Schulte und Frankfurts Benjamin Hassan um 13 Uhr das Aufstiegsmatch mit dem Auftakt-Einzel eröffneten, verfolgten knapp 250 Zuschauer bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen die ersten Ballwechsel. Die meisten suchten Schutz unter den zahlreich aufgestellten Sonnenschirmen. Gegen 16.30 Uhr grollte der erste Donner und es kühlte ab. Wenig später begann es immer stärker zu regnen. Auch ein starker Wind kam auf und wehte über die Sandplätze hinweg. Die Zuschauer, jetzt mit den Sonnenschirmen im Arm, ergriffen die Flucht – viele stiegen in ihre Autos und suchten das Weite. Der harte Kern der Tennisfans rannte unter das Dach des Clubheims und harrte im Trockenen aus. Alle Spieler verließen schnell die Plätze. Die knapp einstündige Regenpause wurde für Essen und Trinken genutzt – manche warfen auch einen Blick auf die Ergebnistafel. Die Zuschauer unterhielten sich über das bereits Gesehene und fragten sich, wie es nun weitergehe. Kai Blandin, Pressewart des TC Blau-Weiß: „Es musste am Samstag zu Ende gespielt werden. Laut den offiziellen Regeln wird die Partie zuerst unterbrochen. Unsere Plätze sind so gut, dass sie relativ schnell wieder bespielbar sind. Bei erneutem Regenfall wäre die Halle eine Alternative gewesen.“

Als sich das Wetter beruhigte, half Villingens Präsident Stefan Hauser höchstpersönlich, die Plätze wieder einsatzfähig zu machen. Endlich konnte wieder Tennis gespielt werden. Die verbliebenen Tennis-Liebhaber freuten sich, dem Regen getrotzt zu haben. Was folgte, war nämlich mehr als eine Entschädigung für die Unterbrechung. Villingens Spieler Fabian Heinrich und der Tscheche Martin Fafl lieferten sich einen hochklassigen Kampf mit tollen Ballwechseln. Der Villinger wurde lautstark unterstützt. Immer wieder waren „Auf geht’s Fabse“-Rufe von Seiten der Teamkollegen zu hören. Es sollte dennoch das letzte Duell werden. Trotz mehrerer Chancen, das Einzel zu gewinnen und somit zusätzliche Doppelspiele zu erzwingen, unterlag Heinrich im Match-Tiebreak 3:6, 7:5, 8:10.

Um 19.15 Uhr ging somit ein langer Tennistag an der Klosterhalde zu Ende. „Die ganze Woche über war es brütend heiß, da konnte man mit Gewitter durchaus rechnen. Als es regnete, hat jeder gehofft, dass das Spiel draußen zu Ende gespielt werden kann“, erklärte Villingens Teamkapitän Dominik Adelhardt und ergänzte: „Unsere Nummer drei, Gregorio Cordonnier, war am Rücken angeschlagen, Fabse hat ein super Spiel hingelegt. Unsere Mannschaft kann sich nichts vorwerfen. Wir haben alles gegeben und gekämpft. Auch ohne Dellien war Frankfurt sehr stark.“ Klub-Präsident Hauser zeigte sich ebenfalls rundum zufrieden: „Ich bin glücklich mit unserer Leistung. Das Niveau war unglaublich hoch, und ich bin stolz auf meine Jungs. Wir werden genauso stark auch nächste Saison auftreten. Der Kader steht und es gibt keine Abgänge zu vermelden. Das Spiel gegen Frankfurt war ein Bonusmatch, mit dem wir uns die Saison hätten versüßen können.“ Die Kulisse habe Hauser zufolge gezeigt, dass der Tennissport auch hier in der Region Anerkennung finde und interessant sei.

Mit weiteren Auftritten wie am vergangenen Samstag wird der TC Blau-Weiß Villingen auch in Zukunft für großes Tennis sorgen – am liebsten aber ohne Regenwetter.

Einzel-Ergebnisse Rene Schulte (TC BW) – Benjamin Hassan 4:6, 3:6; Dominik Suc (Tschechien, TC BW) – Franco Agamenone (Argentinien) 3:6, 1:6; Gregorio Cordonnier (Spanien, TC BW) – Oliver Tobisch 2:6, 1:6; Andy Drzyzga (TC BW) – Jannis Köke 6:2, 4:6, 10:8; Fabian Heinrich (TC BW) – Martin Fafl (Tschechien) 3:6, 7:5, 8:10; Dominik Adelhardt (TC BW) – Niklas Zielen 2:6, 7:6, 6:10.

