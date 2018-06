von SK

Tennis, Badenliga Herren: (jm) Die Badenliga-Herren des TC Blau Weiß Villingen starten mit zwei Heimspielen in die Saison: am Samstag zuhause gegen den KETV Karlsruhe und am Sonntag gegen den TC Schriesheim. Spielbeginn ist jeweils um 11 Uhr.

Wie alle Sportbegeisterten, stehen auch die Spieler der Villinger Herrenmannschaft kurz vor Saisonbeginn noch unter dem Einfluss des überraschenden Ausscheidens der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Russland. Aus welchen Gründen auch immer wirkt dieses „nationale Unglück“ dennoch motivierend. Im internen Chat der Teammitglieder, Trainer und des Vorstandes will man ausgemachte Fehler der deutschen Elf nicht wiederholen. Kampf, Leidenschaft und Herzblut sollen von Anfang die Grundlage für den Erfolg sein. Dafür steht schon Mannschaftsführer Dominik Adelhardt, den eine Knieverletzung in den vergangenen Monaten zum Zuschauen verdammt hat. Nun brennt er auf den Saisonstart seines Teams.

Auch die beiden Neuzugänge, Rene Schulte und Andy Drzyzga, stehen nicht gerade für Angsthasen-Tennis. Sie und mehrere weitere Schultern sollen die Verantwortung tragen, um erfolgreich in die Saison zu starten. Dass ihr früherer Mannschaftskollege Dominik Koepfer aktuell um den Einzug in das Hauptfeld in Wimbledon kämpft, ist zusätzliche Motivation und Ansporn.

Wichtiger Bestandteil des Teams ist auch Fabian Heinrich, der erst vor einigen Wochen Dominik Koepfer bei einigen Turnieren in den USA begleitete und mit ihm trainierte. Aus den USA direkt im Anflug ist College-Coach Thomas Hipp. Er schaute sich das Fußballspiel gegen Südkorea auf dem Flughafen bei der Zwischenlandung im englischen Manchester an. Der aus der eigenen Jugend stammende Hipp hat trotz seines Jobs in den USA seit Jahren einen engen Kontakt zum Villinger Team. Er spielte auch schon in der Herren 30-Bundesliga für den TC Blau Weiß. Wer ihn kennt weiß, dass mit angezogener Handbremse zu spielen, für ihn keine Option ist. Er ist als Trainer und Spieler kämpferisch ein Vorbild, von dem sich junge Spieler einiges abschauen können.

Bei den Importspielern haben die Villinger mehrere Optionen zur Verstärkung. Der seit Jahren zum Team gehörende Tscheche Dominic Suc ist eine, der junge Schweizer Senkrechtstarter Jakub Paul eine andere. Neuzugänge auf dieser Seite sind der Argentinier Antonio Cordonnier und der Schwede Patrik Brydolf. Alles in allem herrscht eine große Erwartungshaltung auf Villinger Seite, wohl wissend, dass dies nicht allein den Erfolg bringt. Aber man hat eine ganze Reihe von Spielern im Team, die sich auch in engen Situationen nicht so leicht unterkriegen lassen.

„Nachdem einige unserer Mannschaften ihre Saison schon beendet haben oder mittendrin stehen, geht es für die Badenliga-Herren jetzt erst los. Ich freue mich auf die Matches und traue der Mannschaft einiges zu. Was am Ende dabei rauskommt, wird man sehen,“ sagt Villingens Trainer Jürgen Müller. Emotionen sind also garantiert, wenn am Wochenende an der Klosterhalde auf die Filzkugel gedroschen wird.

