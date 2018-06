von Roger Müller

Tennis, Oberliga Damen: (rom). Am Sonntag fällt eine Vorentscheidung im Kampf um die Oberliga-Meisterschaft. Zum Spitzenspiel treten die Damen des TC BW Donaueschingen als aktueller Tabellenführer beim ebenfalls noch ungeschlagenen Tabellenzweiten Freiburger TC an. „Nicht umsonst habe ich Freiburg bereits vor Rundenstart als Titelfavorit eingestuft“, sagt Donaueschingens Teammanager Arno Göpfert. Er rechnet beim Gegner an den vorderen Positionen mit der spielstarken Dorothea Saar, der Argentinierin Berta Bonardi und Bettina Rothfuß, möglicherweise sogar noch mit der Slowakin Laura Maluniakova. Göpfert: „Es wird sicher schwer für uns. Wir haben in den bisherigen Spielen verschiedene personelle Varianten durchgespielt und werden unser Möglichstes versuchen, um ein ausgewogenes Team aufzustellen.“ Dem Sieger dieser entscheidenden Partie wird die Oberliga-Meisterschaft wohl nicht mehr zu nehmen sein.

Badenliga Herren 30: Nach ihrem vorzeitig geschafften Klassenerhalt empfangen die Herren 30 des TC BW Donaueschingen am Sonntag Tabellenführer TSG Germania Dossenheim und damit aller Voraussicht nach den Aufsteiger in die zweithöchste Liga Deutschlands. „Zudem sind drei Spieler nach dem Kampfspiel letzte Woche etwas angeschlagen“, sagt Spielführer Danijel Vujica. Auch die Herren eins spielen als Tabellenführer der 2. Bezirksliga parallel eine wichtige Partie. Vujica: „Das wird unsere Mannschaftsaufstellung vermutlich beeinflussen.“ Spielbeginn ist am Sonntag auf der heimischen Anlage im Schlosspark um 11 Uhr.

