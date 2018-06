Fußball, Aufstiegsrunde zur Landesliga: SV Denkingen – FC Hochemmingen 3:0 (1:0) – Die Hochemminger haben den Aufstieg verpasst. Nach dem 1:0-Hinspielsieg durfte das Team von Trainer Mario Maus im Rückspiel lange hoffen. Am Ende setzten sich die Denkinger jedoch verdient durch.

Es war auf beiden Seiten alles angerichtet für die Aufstiegsparty. Rund um den Platz von Gastgeber SV Denkingen herrschte Volksfeststimmung bei bestem Fußballwetter, die Gäste vom FC Hochemmingen hatten zur Verstärkung einige Busladungen voll Fans aus dem Schwarzwald mitgebracht. Der Rahmen stimmte also bei diesem letzten Spiel der Saisonverlängerung.

Die junge Mannschaft der Hausherren begann recht nervös und ließ bereits in der 3. Minute eine gute Chance der Hochemminger nach einem Eckball zu, doch Pascal Heinig verpasste das Tor und damit einen Blitzstart wie im Hinspiel. Nachdem auf der Gegenseite Jonathan Scheike neben das Tor schoss (8.), machte es Alexander Seitz in der 19. Minute besser. Einen Eckball von Tino Wagner verwertete er per Kopfballaufsetzer zum 1:0 für Denkingen.

Mit der Führung im Rücken übernahmen die Gastgeber das Kommando. Bei den Vorstößen der Hochemminger fehlte es beim letzten Pass oft an der nötigen Präzision. Die besseren Chancen hatten die Linzgauer. In der 34. Minute traf Wagner aus spitzem Winkel nur den Pfosten, eine Minute später ging ein Kopfball von Seitz knapp vorbei. Einmal musste auf der Gegenseite der Denkinger Torhüter Ingo Schwägler eingreifen, als er gegen Julian Künstler rettete (39.).

Die zweite Hälfte begann sehr zerfahren, beide Mannschaften waren darauf bedacht, keine Fehler zu machen. Dementsprechend rar waren zunächst die Torchancen. In der 64. Minute parierte Schwägler einen Kopfball von Künstler (64.), wenig später schoss Pascal Heinig über das Denkinger Tor (68.).

Die erste Möglichkeit der Linzgauer nach der Pause führte auch gleich zum 2:0. Nach einem Fehlpass von Sascha Heinig setzte sich der starke Denkinger Spielmacher Wagner gegen mehrere Gegenspieler durch und traf mit einem Flachschuss aus der Distanz. Während die heimischen Fans schon „nie mehr Bezirksliga“ sangen, versuchte Hochemmingen in der Schlussphase noch die Wende zu schaffen. Eine 1:2-Niederlage hätte den Gästen gereicht. Doch die Schwarzwälder schaffen es nicht mehr und kassierten in der dritten Minute der Nachspielzeit sogar noch das 0:3 durch Jonathan Scheike.

Tore: 1:0 (19.) Seitz, 2:0 (74.) Wagner, 3:0 (90.+3) Scheike; Schiedsrichter: Bohrer (Ehrenkirchen); Zuschauer: 950.

SV Denkingen: Schwägler; Rimsberger, Brack (86. Frick), Allgaier, Seitz (76. Widmann), Wagner, Lienemann (60. Kaltenstadler), Geiger (66. F. Bezikofer), Oberdorfer, Reichle, Scheike.

FC Hochemmingen: S. Fischer; S. Heinig, P. Heinig, Vollmer, Ketterer, Chatziioannidis, Romer, Künstler, Greguric (90. Fleischmann), Buccelli, A. Tobey.

Trainerstimmen Helmut Wunderlich (SV Denkingen): „Ich musste bis zum Schluss leiden. Aber während wir von der Bank noch was bewegen konnten, hatten die Hochemminger hinten raus Probleme mit der Kraft“ Mario Maus (FC Hochemmingen): „Ich bin trotz der Niederlage stolz auf meine Mannschaft. Auch wenn wir den Aufstieg nicht geschafft haben, können der Verein und die Spieler ebenfallsstolz sein. Es hätte doch vor Saisonbeginn kein Mensch gedacht, dass wir in der Aufstiegsrunde stehen werden.“

