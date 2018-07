von SK

Radsport: (ru) Der Wettergott meinte es mit dem Veranstalter und den Rennfahrern beim 61. Villinger Kriterium besser als in den Jahren zuvor. Bei besten äußern Bedingungen rasten die Radsportler durch die Innenstadt.

Pünktlich um 11 Uhr gab Sprecher Marc Sanwald den Kurs für die Teilnehmer des Frauen- und Seniorenrennens frei. Von Anfang an wurde ein flottes Tempo vorgelegt. Die „üblichen Verdächtigen“ bestimmten das Geschehen. So punkteten in den Wertungssprints vor allem Gunter Bohnenberger (RSV Tailfingen) und Frank Nappert, der Führende in der Interstuhlcup-Gesamtwertung. Ganz knapp mit einem Punkt Vorsprung entschied Bohnenberger das Rennen zu seinen Gunsten vor Nappert. Überraschend gelang es Lokalmatador Thomas Hutt vom RC Villingen, dem Kriterien nicht besonders liegen, die Schlusswertung abzuräumen. Damit schaffte er als Dritter seine beste Platzierung in diesem Jahr.

Jeannine Mark konnte zwar keine Punkte in den Sprints ergattern, fuhr aber problemlos zum Sieg in der Frauenwertung. Das Siegerpodest wurde deutlich von der Farbe blau beherrscht, denn mit Karl Rupp, der seine Wertungsklasse gewann, standen in diesem Rennen drei Fahrer des RC Villingen auf dem Podest. Ein Auftakt nach Maß für den Gastgeber. Arnhild Proß fuhr als 15. durch das Ziel und Villingens jüngste Fahrerin, Eliane Rupp, belegte Rang 21. Ralf Nühlen fuhr als 18. ebenfalls ein starkes Rennen.

Das Aufgebot der Villinger Fahrer im kleinen Finale wurde von Marcel Arena angeführt. „Alles andere als ein Podestplatz wäre für mich eine Enttäuschung“, meinte Arena vor dem Rennen. Entsprechend motiviert ging er ins Rennen und sammelte fleißig Punkte. In Gefahr geriet seine Spitzenplatzierung, als Markus Hackius (Onstmettingen) ausriss und das komplette Feld überrundete. Gernot Rupp versuchte, die Attacke zu kontern, konnte aber den tempofesten Hackius nicht einholen. Rupp belegte am Ende Rang zehn. Gegen Ende des Rennens rissen Ralf Augke, Timo Röcker und der Villinger Junior Luca Brugger aus und fuhren gemeinsam ins Ziel. Vier Punkte holte sich Brugger. Er wurde damit Siebter in der Tageswertung und wurde Juniorensieger. Marcel Arena erreichte mit Rang drei hinter Hackius und dem Führenden der Gesamtwertung, Richard Schlude (RSV Öschelbronn), sein Ziel.

Nach zwei Rennen hatte der RC Villingen damit bereits fünf Fahrer auf dem Treppchen. Auch die weiteren heimischen Starter hielten sich gut: Andrej Fendel rackerte sehr viel und landete auf Platz 15. Hartmut Lange fuhr lange ein sehr starkes Rennen, fiel jedoch plötzlich zurück. Im Eifer des Gefechts merkte er nicht, dass durch einen Speichenbruch das Vorderrad permanent abgebremst wurde. Der erhöhte Einsatz raubte ihm die Kraft. Lange kam auf Rang 18, einen Rang vor Silvio Müller.

Bei den Schülern merkte man deutlich, dass die Urlaubszeit begonnen hatte. Gerade mal sieben Fahrer machten die Podestplätze unter sich aus. Tim Renner aus Ottenbach siegte in der Klasse U 11. Nils Bantel, Hameed Nurelhoda (beide Ottenbach) und Elias Hentschel (Empfingen) belegten die Podestränge in der U 13. In der U 15-Klasse hieß das Siegertrio Richard Kimmich (RSC Biberach), Egor Skurat (RSV Donaueschingen) und Marisa Strölin (Ottenbach).

Im großen Finale ging es von Anfang an extrem schnell zur Sache. In der Vierer-Spitze waren auch die stärksten Fahrer, Tim Nuding (Ottenbach) und der Villinger Stephan Duffner, vertreten. Duffner konnte die erste Wertung hauchdünn für sich entscheiden. Danach wurde die Gruppe wieder gestellt. Philipp Petzold (Ottenbach) und Christoph Brand (RSV Wendelsheim) setzten daraufhin zum entscheidenden Vorstoß an. Sie holten sich schnell einen ordentlichen Vorsprung heraus und durch die Uneinigkeit im Feld konnten die beiden das komplette Feld überrunden.

Bei Stephan Duffner, der nach zwei Wertungen das Rennen anführte, stellte sich eine schwächere Phase ein, die ihn den möglichen Podestplatz kostete. Die beiden jüngsten Fahrer des Rennens, die Villinger Matthias Gummich und Alex Tourlas, mussten dem hohen Tempo Tribut zollen. Bei Tourlas, der mit einem leichten Infekt an den Start gegangen war, kam noch Pech dazu. 20 Runden vor Schluss hatte er einen Reifenschaden und gab auf. Gummich biss sich durch und wurde 16.

Stephan Duffner meinte nach dem Rennen: „Wahrscheinlich bin ich zu schnell angegangen und nach der Überrundung hat auch noch der Kopf gestreikt. Aber mit Platz sechs kann ich unter diesen Voraussetzungen doch noch zufrieden sein.“

