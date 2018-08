von SK

Radsport: Am vergangenen Sonntag waren sie noch als Konkurrenten beim Villinger Kriterium unterwegs. Von Donnerstag bis zum 12. August treten Stephan Duffner vom RC Villingen und Stefan Menia vom RSV Donaueschingen gemeinsam für das Embrace the Word Radteam in die Pedale. Duffner, der in diesem Jahr für das Team schon bei mehreren Rennen erfolgreich im Einsatz war, und Stefan Menia, der sich um den einzigen freien Platz für die Guadeloupe Rundfahrt bewarb und erhielt, werden auf den insgesamt neun Etappen in dem französischen Überseedepartement an ihre Grenzen gehen müssen.

Das Profil dieser Rundfahrt ist happig und auch die Gegner in diesem kategorisierten Rennen der Klasse 2.2 stellen eine echte Herausforderung dar. Duffner hat bereits bei der Marokko-Rundfahrt bemerkenswerte Resultate erzielt und wird versuchen, auf der einen oder anderen Etappe auf Ergebnis zu fahren. Für Menia, der zum ersten Mal Rennen auf diesem Niveau bestreitet, lautet das Ziel: Ankommen um jeden Preis.

Den beiden Fahrern vom RC Villingen und RSC Donaueschingen gemeinsam ist die Freude, an einem Radsportereignis unter wesentlich anderen Bedingungen teilzunehmen und mit dem Karibikstaat kulturelles Neuland zu betreten. Bleibt abzuwarten, wie die Schwarzwälder mit den Strecken, den starken Gegnern und den klimatischen Bedingungen klarkommen. Immerhin herrscht auf Guadeloupe derzeit eine Luftfeuchtigkeit von rund 80 Prozent.

