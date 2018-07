von SK

Fußball: (wmf) Nach den Wettbewerben für die Aktiven und Alten Herren bildete das Turnier für Schulmannschaften am Montag den Abschluss des Stadtpokals Villingen-Schwenningen. Bei den Jungen verteidigte das Gymnasium am Romäusring den Titel erfolgreich. Bei den Mädchen jubelte der Schulverbund Deutenberg über den Turniersieg. Gespielt wurde auf dem Vereinsgelände der FSV Schwenningen.

Die Schüler und Schülerinnen aus den fünften und sechsten Klassen zeigten Fußball mit Herz und Leidenschaft. Bei den Jungen, die auf dem neuen Kunstrasen dem Ball hinterher jagten, setzte sich die Dominanz des Gymnasium am Romäusring nahtlos fort. Das Endspiel wurde zu einer schulinternen Veranstaltung. Das Gymnasium am Romäusring I schlug das Gymnasium am Romäusring II im Finale deutlich mit 5:1. Wesentlich spannender war das Spiel um Platz drei. Hier setzte sich das Gymnasium am Deutenberg II knapp mit 1:0 gegen das Gymnasium am Hoptbühl durch. Die Platzierungen des Jungenturniers: 1. Gymnasium am Romäusring I, 2. Gymnasium am Romäusring II, 3. Gymnasium am Deutenberg II, 4. Gymnasium am Hoptbühl, 5. Schulverbund Deutenberg, 6. Gymnasium am Deutenberg I, 7. Gymnasium am Romäusring III, 8. Gymnasium am Romäusring IV, 9. Goldenbühlschule, 10. Karl-Brachat-Realschule.

Beim Turnier der Mädchen, die auf dem Naturrasen spielten, gab es eine Wachablösung. Diesmal gewann nicht das Gymnasium am Romäusring, sondern der Schulverbund Deutenberg. Sechs Mädchenteams spielten nach dem Modus „jeder gegen jeden“. Der Schulverbund Deutenberg nahm als Sieger den Stadtpokal in Empfang. Zweiter wurde das Gymnasium am Romäusring I. Bronze ging an das Gymnasium am Romäusring IV. Vierter wurde das Gymnasium am Romäusring II. Auf Rang fünf landete das Gymnasium am Hoptbühl. Platz sechs belegte das Gymnasium am Romäusring III. Im nächsten Jahr findet das Fußballturnier um den Stadtpokal VS in Obereschach statt.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein