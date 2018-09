von SK

Handball, Landesliga: TV St. Georgen – TV Meßkirch 29:23 (18:12) Mit viel Respekt ging der TV St. Georgen in das Duell gegen den Aufsteiger. Die Bergstädter mussten mit Thule Laabs und Manuel Bürk zwei Ausfälle kompensieren. Dennoch gaben sich die „Jungs vom Roßberg“ keine Blöße und gewannen klar.

Mit einem Doppelpack von Jan Linhard erwischten die Gastgeber einen Start nach Maß. In den Folgeminuten erhöhten die Bergstädter die Führung auf 5:2, leisteten sich jedoch danach eine kleine Schwächephase, die der starke Meßkircher Christoph Martin nutzte und sein Team auf 5:4 heranbrachte. In der Folge wurde die Abwehr der Gastgeber jedoch wieder sattelfester. Der TVS erhöhte mit drei Toren in Folge des bärenstarken Jan Linhard auf 10:5. Meßkirchs Trainer reagierte mit einer Auszeit und entschied sich für das Spiel mit zwei Kreisläufern. Die St. Georgener ließen sich jedoch davon nicht beeindrucken und hielten weiterhin das Tempo hoch. Niklas Holzmann, Theo Assfalg und Stephan Lermer erhöhten auf 14:7. Dennoch konnte man Meßkirch beim 18:12 zur Pause noch nicht final abschütteln.

„Wir haben gut verteidigt. Das Spiel über den Kreis hat uns anfangs etwas Probleme gemacht. Als wir aber auch dafür Lösungen gefunden haben, konnten wir Meßkirch mit unserem Tempospiel überrollen“, meinte TVS-Trainer Jürgen Herr zu den ersten 30 Minuten seines Teams.

Im zweiten Durchgang sahen die Zuschauer ein relativ ausgeglichenes Spiel, in dem die Bergstädter jedoch immer wieder vorlegen konnten. Näher als der Sechs-Tore-Abstand zur Pause kamen die Meßkircher nicht mehr. Allerdings müssen sich die St. Georgener vorwerfen lassen, dass sie viele Chancen nicht konsequent nutzten. Dennoch traf Kapitän Jan Holzmann in Unterzahl zum 25:18. In der 53. Spielminute musste Stephan Lermer mit der Roten Karte vom Feld. Zu diesem Zeitpunkt war die Messe allerdings bereits gelesen und die Bergstädter schaukelten den Sieg, der nie in Gefahr war, nach Hause.

Die Gastgeber traten trotz der Ausfälle dominanter auf als zu Saisonbeginn gegen die HG Müllheim/Neuenburg. Die Defensive wird immer stabiler, insgesamt bleibt jedoch noch viel ungenutztes Potenzial. Mit einer etwas besseren Chancenauswertung hätte der Sieg für die St. Georgener noch deutlicher ausfallen können. Festzuhalten bleibt, dass der Saisonstart der Jungs vom Roßberg geglückt ist. Nach dem Abstieg konnte St. Georgen zwei ambitionierte Aufsteiger in eigener Halle deutlich besiegen.

Mit den zwei Siegen verschaffte sich die Mannschaft eine gute Ausgangssituation für die nächsten schweren Aufgaben. Nach dem Spitzenspiel in Schiltach am kommenden Sonntag empfangen sie am Mittwoch, 3. Oktober, den TuS Steißlingen II und gastieren nur zwei Tage später bei der SG Gutach/Wolfach.

Die Tore für den TV St. Georgen gegen Meßkirch erzielten: T. Assfalg, J. Holzmann, Waller (je 3), N. Holzmann (6/4), P. Assfalg, Herrmann (je 1), Lermer, Grieshaber, Müller (je 2) und Linhard (6).

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein