von SK

Handball, Landesliga Süd: TV St.Georgen – TV Meßirch (Samstag, 19.30 Uhr) (sle) Nach dem siegreichen Duell gegen die HG Müllheim/Neuenburg gastiert innerhalb von einer Woche mit Meßkirch der zweite Aufsteiger in der Roßberghalle. Klar, dass die St. Georgener vor eigenem Publikum auch diesmal einen Erfolg anpeilen.

Doch aufgepasst! Am ersten Spieltag ließen die Gäste aus dem Landkreis Sigmaringen mit einem deutlichen 30:23 Heimerfolg über die Oberliga-Reserve des TuS Steißlingen aufhorchen. Besonders stark ist rechte Angriffseite. Mit Simon Kleinhans und Christoph Martin verfügt Meßkirch über zwei Spieler, die in der Jugend für die HSG Konstanz aufliefen. Während der flinke Kleinhans schon früh den Weg zurück zu seinem Heimatverein suchte, ging der wurfgewaltige Martin für die HSG sogar zwei Jahre in der A-Jugendbundesliga auf Torejagd.

Wie wichtig es für die Bergstädter ist, durch die eigene Abwehrarbeit die Schlüsselspieler der Gegners auszuschalten, zeigte sich am vergangenen Spieltag, als die Bergstädter nach der Halbzeit 22 Minuten lang nur ein Tor zuließen. Auch im zweiten Spiel gegen den zweiten Aufsteiger wollen die Bergstädter ihren Gegner sehr ernst nehmen. „Wir sind glücklich, dass wir das Auftaktspiel gegen die HG Müllheim/Neuenburg gewinnen konnten. Gegen Meßkirch erwartet uns eine nahezu identische Ausgangssituation: erneut ein euphorischer, motivierter Aufsteiger, von dem wir nicht allzu viel wissen“, sagt Trainer Jürgen Herr.

Die Schwarzwälder müssen allerdings auf den zehnfachen Torschützen der vergangenen Begegnung, Manuel Bürk, verzichten. Dafür wird Niclas Grieshaber in den Kader zurückkehren, sodass Trainer Herr im linken Rückraum Alternativen hat. Fehlen wird zudem Rechtsaußen Thule Laabs. Mario Müller zog sich in der Auftaktpartie eine Schulterverletzung zu und geht angeschlagen in die Partie. Es könnten damit beide Flügelspieler der Startformation ausfallen. Ein weiterer Heimsieg gegen den Aufsteiger würde den TV St. Georgen in einen gute Ausgangslage bringen. Anschließend folgt eine harte Woche mit drei Spielen innerhalb von nur sechs Tagen.

