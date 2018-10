von SK

Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: (daz) Spitzenreiter FC Triberg (19 Punkte) hat am Sonntag die nicht einfache Aufgabe bei FKB Villingen (14) zu lösen. Auf einen Ausrutscher der Triberger hofft Verfolger FC Gütenbach (15), der im Heimspiel gegen den A.S.C. St. Georgen (4) klar favorisiert ist. Offen scheint hingegen die Partie des Tabellendritten SG Peterzell/St. Georgen beim FC Weiler (11). Beide haben bisher erst sieben Gegentreffer kassiert, was für einen eher knappen Spielausgang spricht. Drei Punkte hat die SG Buchenberg/Neuhausen (14) eingeplant. Auf eigenem Platz sollte gegen das sieglose Tabellenschlusslicht Sportfreunde Schönenbach (1) nichts anbrennen, wenn die Gastgeber die Schönenbacher nicht unterschätzen. In den weiteren Spielen trifft der FC Mönchweiler (8) auf NK Zagreb VS (13) und der FC Unterkirnach (19) auf den SV Nußbach (8). Die Partien werden alle am Sonntag ausgetragen.

Kreisliga B, Staffel 2: Auf den Heimvorteil setzt Tabellenführer SG Döggingen/Hausen vor Wald (16) gegen die SG Aulfingen/Leipferdingen (10). Der sechste Saisonsieg im achten Spiel scheint machbar. Damit könnte die SG Döggingen den Vorsprung sogar ausbauen, da Verfolger FC Bad Dürrheim II (15) spielfrei ist. Spannung verspricht das Duell de FC Wolterdingen (13) gegen den FC Hüfingen (10). Das Duell zweier Tabellennachbarn steigt bei der SG Unadingen/Dittishausen (10) gegen den SV Geisingen II (13). Geisingen hat zusammen mit der SG Döggingen erst sieben Gegentreffer kassiert, was für eine stabile Abwehrarbeit spricht. In den zwei weiteren Spielen trifft der FC Grüningen (3) auf den SV Ewattingen (8) und der TuS Blumberg (6) empfängt den SV Mundelfingen (10). Alle Partien finden am Sonntag ab 15 Uhr statt.

Kreisliga B, Staffel 3: Die ersten vier Mannschaften trennen nur drei Punkte. Spitzenreiter SG Feldberg/Schluchsee (19) hat gegen den VfB Mettenberg (12) gute Siegchancen. Verfolger SV Saig (18) beim FC Reiselfingen (8) ebenfalls. Der Tabellendritte TuS Rötenbach (17) sollte Schlusslicht SV Titisee (2) nicht unterschätzen. Nicht ganz einfach wird die Aufgabe des FC Bernau (16) gegen den FC Neustadt II (10). St. Blasien (5) spielt gegen Friedenweiler (10).

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein