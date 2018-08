von Maurice Sauter

Basketball, ProB: Die Basketballer der Wiha.Panthers Schwenningen haben den Trainingsbetrieb aufgenommen und legen im Schwarzwald den Grundstein für eine möglichst erfolgreiche Saison. Am Samstag steht das erste Spiel des neuen Teams an.

Nachdem Trainer Alen Velcic im Sommer den vier verbliebenen Regionalliga-Meistern Rasheed Moore, Kosta Karamatskos, Darius Pakamanis und Sergey Tsvetkov sechs Neuzugänge hinzugefügt hatte, steht für die Aufsteiger nun die Findungsphase an. Am Montag bat Co-Trainer Boyko Pangarov senior zum Aufgalopp. Seither folgten Trainingseinheiten, die den Schwerpunkt klar auf die körperlichen Grundlagen legten. "Der Schwerpunkt liegt ganz klar auf Kondition und harter Arbeit", betont Alen Velcic, der bis Mittwoch im Urlaub verweilte und dann zu seinem neuen Team stieß.

Der erste Eindruck stimmte den Coach bereits zuversichtlich. "Ganz am Anfang kann man noch keine Schlüsse ziehen, zumal sich die Jungs alle erst einmal finden müssen. Was ich bereits jetzt sagen kann, ist die Tatsache, dass fast alle Jungs in einem hervorragenden körperlichen Zustand. Wir müssen aber noch die Ergebnisse des Laktattests abwarten, bis ich eine fundierte Aussage über den Zustand der Spieler machen kann", so Velcic, dessen Spieler alle in der Sommerpause individuell an ihren Körpern gearbeitet haben. Der Trainer kann bei den Neuzugängen aber auch schon mit bloßem Auge bereits Unterschiede zum Team der Vorsaison feststellte. "Die Jungs sind viel schneller und athletischer als die Mannschaft letztes Jahr", stellt der Trainer fest.

Am Donnerstag absolvierten alle Spieler den obligatorischen Medizincheck. Ohne den können keine Spielerlizenzen beim Verband in Köln und Hagen beantragt werden. Drei Stunden nahmen sich Teamarzt Mathias Brasch und sein in dieser Thematik der Leistungsdiagnostik erfahrenes Praxisteam Zeit, um die zehn Panthers-Spieler durchzuchecken. Blutwerte, Belastungstest, Funktionstest. Sind die Spieler gesund und fit, können sie in der 2. Basketball-Bundesliga ihre volle Leistung abrufen. Leon Friederici war der erste Akteur, der ran musste und gleich schwitzte. Es folgten die weiteren Akteure.

Velcic und Geschäftsstellenleiter Holger Rohde waren sich nach der Untersuchung sicher: "Es ist zwar eine Menge Aufwand und Papierkram für die Liga-Anforderungen, aber im Leistungssport ist es dafür einfach auch sinnvoll.“ Mathias Brasch pflichtete bei: „Es geht dabei nicht nur darum, wie fit ein Athlet ist und wie extrem am Limit ein Sportler belastet werden kann, sondern wie schnell er sich danach erholt. Um letztlich effektiv und effizient gezielt zu trainieren."

Test gegen SG Pfastatt

Die Belastung wird nach den ersten sechs Tagen mit zehn Trainingseinheiten am Samstag in Frankreich mit dem ersten Textspiel auf den Wettkampf-Prüfstand gestellt. Die Panthers spielen in Muhlhouse. Gegner ist der französischen Viertligist SG Pfastatt. Viel mehr als eine Abwechslung zum schweißtreibenden Training soll die Partie in Pfastatt allerdings nicht darstellen. Alen Velcic sagt: "Wir fahren dorthin und machen ein schönes Spielchen als Belohnung für unsere harte Arbeit, die die Jungs abgeliefert haben."

