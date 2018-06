von SK

Turngau: (ma) Mehr als 500 Kinder aus 25 Vereinen des Badischen Schwarzwald Turngaus (BSTG) nehmen am Sonntag in Löffingen am Gaukinderturnfest teil. Ausrichter sind der TB Löffingen und die Gaujugend. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen die Turn- und Leichtathletikwettkämpfe sowie der Schülergruppenwettstreit (SGW) und die Pendelstaffeln.

Ein Höhepunkt wird der Gerätevierkampf (Barren, Boden, Sprung und Balken/Reck) sein. Hier kämpfen über 220 Mädchen und knapp 90 Buben im Alter bis 14 Jahre um die besten Wertungen der Kampfrichter. Sehr beliebt ist auch der gemischte Vierkampf (Turnen/Leichtathletik).

Der Gerätevierkampf, der gemischte Vierkampf und der Leichtathletik-Dreikampf beginnen um 9 Uhr in der Sporthalle und auf der Leichtathletikanlage in Löffingen. Von 14 Uhr an zeigen die ersten Riegen beim Schülergruppenwettstreit ihr Können bei Gymnastik mit Musik, Turnen, Tanzen und Medizinballweitwurf. Ohrenbetäubender Lärm wird in der Sporthalle ab 15 Uhr herrschen, wenn die Pendelstaffeln um die besten Zeiten laufen.

Für viele der fast 500 Jungs und Mädchen von der C- bis F-Jugend ist das Gaukinderturnfest neben den Gaumannschaftswettkämpfen im Frühjahr der einzige Wettkampf im Turnjahr mit großer Zuschauerkulisse. Deshalb sehen viele der Kinder dem Turnfest mit großer Spannung und Aufregung entgegen. Viele Augenpaare verfolgen die lange und intensiv vorbereiteten Übungen. Zwischen 15.30 und 16 Uhr findet die Siegerehrung statt.

