von SK

Frauenfußball, Verbandsliga: (olg/wmf) FC Wittlingen – Spfr. Neukirch 1:2 (1:2). Vier Tage nach der klaren 2:5-Niederlage im Pokal an gleicher Stelle nahmen die Fußballerinnen aus Neukirch in Wittlingen nun eiskalt Revanche und gewannen sensationell das Punktspiel mit 2:1. Es war erste Sieg für die jubelnden Neukircherinnen und zugleich die erste Pleite für den Favoriten.

Sophia Burgbacher brachte die Gäste in Minute 21 in Führung, ehe Wittlingen durch Lena Casar kurz vor der Pause (41.) der Ausgleich gelang. Doch in der Nachspielzeit folgte die Antwort von Burgbacher zum 1:2 (45.). Direkt nach dem Seitenwechsel rettete Neukirch auf der Linie. Die verdiente Führung wurde gegen stärker werdende Wittlingerinnen trotz einiger Schüsse und Freistöße bis zum Schluss verteidigt. Trainer Dirk Huber zeigte sich „stolz über unsere kämpferische Leistung und die Einstellung. Die Überraschung war wichtig, um endlich die ersten Punkte einzufahren.“

Landesliga: FV Marbach – SG Göhrwihl/Wihl 7:0 (3:0). Einen mühelosen Kantersieg sicherten sich die Marbacherinnen gegen den schwachen Aufsteiger. „Der Gegner war mit Abstand das bislang harmloseste Team“, sagte FVM-Trainer Holger Rohde. Der Coach monierte bei seinem eigenen Team nur die Chancenauswertung: „Wir müssen diese Partie zweistellig gewinnen.“ In der 19. Minute umkurvete Valeria Chiarelli auf Zuspiel von Madeline Baschnagel die gegnerische Torfrau zum 1:0. Ramona Tränkle erhöhte mit einem Doppelpack (41./44. Minute) auf 3:0. Direkt nach der Pause legte Tränkle mit einem 22-Meter-Aufsetzer das 4:0 nach (50.). Sarah Riedmüller markierte mit einem satten Schuss an der Strafraumgrenze unter die Latte das 5:0 (72.). Tränkle sorgte mit ihrem vierten Treffer für das 6:0 (74.), ehe Madeline Baschnagel den 7:0-Endstand (90.) erzielte.

