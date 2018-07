von SK

Leichtathletik: (ju) Beim achten Stadtfestlauf von St. Georgen stehen am Samstag der Hauptlauf über 10,5 Kilometer und der Halbmarathon über 21 Kilometer im Blickpunkt. Der Wettbewerb über 10,5 Kilometer ist zugleich der fünfte Wertungslauf um den Intersport-Denzer-Cup und wird um 15 Uhr gemeinsam mit dem Halbmarathon gestartet.

Die Laufveranstaltung erfährt erneut großes Interesse. Bei mehr als 700 Läufern liegt sogar ein neuer Teilnehmerrekord in der Luft.

Der Stadtfestlauf wird um 13 Uhr mit den Bambiniläufen über 400 Meter eröffnet. Anschließend folgen die Läufe für die Schülerklassen und der Jedermanns-Lauf „Rund um den Bärenplatz“ über fünf Kilometer, ehe die beiden Hauptläufe gestartet werden. Für die Verbesserung der Streckenrekorde winken Sonderpreise. Sie werden von Mackenzie Kanady (Anchorage/USA) seit 2014 in 1:38:28 Stunden und von Lukas Ebner (LT Furtwangen) in 1:14:39 Stunden seit 2011 gehalten. Rekordhalter über 10,5 Kilometer sind Stefanie Doll (SZ Breitnau) seit 2012 in 41:10 Minuten und Peter Fane (Hüfingen) seit dem Vorjahr in 36:01 Minuten.

Um 15.10 Uhr wird der St. Georgener Gesundheitslauf über zehn Kilometer (ohne Altersbegrenzung) gestartet.

Nach vier absolvierten Wertungsläufen der neunteiligen Serie um den Denzer-Cup hat sich bei den Damen mit Sandra Schmid (LT Pfohren) eine erste Anwärterin für die Nachfolge der Vorjahres-Cupsiegerin Hanna Bächle (LT Unterkirnach) herauskristallisiert. Auch bei den Herren ist der dreifache Sieger und Dritte von Reiselfingen, der U 20-Jugendliche Felix Davidsen (Lauffreunde St. Georgen) auf dem besten Wege, Peter Fane als Gesamtsieger abzulösen. Für kurz entschlossene Läufer sind am Veranstaltungstag im St. Georgener Rathaus bis eine Stunde vor den Starts Nachmeldungen möglich.

Zeitplan Samstag: 13 Uhr: Bambinilauf (400 m) 13.30 Uhr: Schülerlauf (1300 m) 14 Uhr: 5 km-Lauf der Sparkasse Schwarzwald-Baar 15 Uhr: 10,5 km-Lauf der Volksbank Schwarzwald-Baar-Hegau 15 Uhr: ebm-papst-Halbmarathon 15.10 Uhr: St. Georgener Gesundheitslauf Nachmeldungen sind bis eine Stunden vor dem Start des jeweiligen Laufes möglich

