Luftgewehrschießen, 2. Bundesliga: (daz) Die in der vergangenen Saison erstmals aus der 1. Bundesliga abgestiegene SSVg Brigachtal muss nun doch noch einen Abgang verkraften. Silvia Rachl hat die Brigachtaler Sportschützen verlassen und wird zukünftig für den Erstligisten Dynamit Fürth schießen. Dafür haben die Schwarzwälder einen Neuzugang gewonnen: Anita Mangold, die in den vergangenen Jahren für den Zweitligisten SV Wiesensteig an den Stand ging. Mangold kommt mit einem Schnitt von 384,29 Ringen nach Brigachtal. Weiter zum Team gehören Peter Sidi, Selina Gschwandtner, Eva Rösken, Nathalie Loser, Kerstin Kohler, Yvonne Schlotterbeck und, Selvi Özdag.

Noch länger ist die Liste der Abgänge in der zweiten Mannschaft, die in der drittklassigen Südbadenliga schießt. Gideon Bibbo wechselte zurück zu seinem Heimverein Furtwangen. Der Neustädter Markus Sackner, der schon in der Bundesliga zum Einsatz kam, hat ganz mit dem Leistungssport aufgehört. Die Schweizerin Martina Landis und Sam Andersson werden künftig nicht mehr von Trainer Alain Guignard für die zweite Mannschaft berücksichtigt. Zum Kader gehören Sebastian Meixner, Silvia Guignard, Claus Hildebrand, Moritz Meyer und Schützen aus der ersten Mannschaft.

