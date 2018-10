Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Mit nur zwei Treffern hat der FC Dauchingen in den vergangenen zwei Partien sechs Punkte eingefahren. Am Mittwoch gelang in Schönwald ein 1:0-Erfolg und mit dem gleichen Ergebnis wurde am Samstag Neukirch bezwungen. „Die Spiele und Resultate zeigen, dass wir defensiv wieder sehr gut stehen. Wir haben gegen Neukirch kaum etwas zugelassen. Natürlich wünscht man sich gern mehr eigene Treffer, aber manchmal muss eben auch ein Tor reichen“, sagt Trainer Uwe Gleichauf. Er sah einige gute Chancen, aus denen perspektivisch mehr gemacht werden müsse. Dass die Dauchinger nach dem Abstieg aus der Bezirksliga nach zwölf Spieltagen die Liga anführen, überrascht Gleichauf etwas. „Ich hatte uns nicht so weit oben erwartet. Schließlich gab es im Kader einige Veränderungen. Ich glaube auch nicht, dass es auf einen Zweikampf um die Meisterschaft hinausläuft. Da kommen noch einige Konkurrenten näher ran.“

Für die Sportfreunde Neukirch war es das dritte Spiel in Folge ohne Sieg. Nur einen Punkt holte die Elf von Trainer Udo Glander in diesem Zeitraum. „Für uns war in Dauchingen mehr drin. Im Umschaltspiel war uns der Spitzenreiter überlegen. Auch in der Vorwärtsbewegung waren wir zu harmlos. Ein Punkt wäre dennoch nicht unmöglich gewesen“, bilanziert Glander. Seine Elf lag bereits nach 20 Minuten in Rückstand. Glander: „Dementsprechend war noch genügend Zeit, um selbst zu treffen.“ Neukirch hat nun zwei Heimspiele gegen die zweiten Mannschaften aus Schonach und Pfaffenweiler. Da wünscht sich Glander die maximale Punktzahl, um die Marke von 20 Zählern zu knacken.

Mit einem 3:1-Heimsieg gegen Schönwald bleibt der FC Brigachtal erster Verfolger der Dauchinger. Nur Sekunden nach dem 0:1-Rückstand schlug Brigachtal mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause zum 2:1 zurück. „Die schnellen Treffer haben Schönwald beeindruckt. Psychologisch war das ganz wichtig“, sagt Brigachtals Trainer Werner Bucher. Er sah bereits in den ersten zehn Minuten zwei Aluminiumtreffer seiner Mannschaft. „Unsere Chancenverwertung bleibt ein Thema. Wir spielen uns viele Möglichkeiten heraus, nutzen aber zu wenige“, so Bucher. Dennoch ist Brigachtal mit 33 Treffern spitze in der Staffel. Bucher gefiel in der Partie zwar längst nicht alles, doch er würdigt auch die Reaktion nach dem Rückstand. „Da haben wir gezeigt, welche Qualität wir haben.“

Mit 4:0 hatte NK Hajduk VS Spitzenreiter Dauchingen abgefertigt. Auch der Tabellendritte SG Vöhrenbach kassierte beim 1:4 die gleiche Anzahl an Gegentreffern. Am Samstag reihte sich auch Überauchen beim 0:4 in die Reihe der klaren Verlierer ein. „Technisch starke Gegner wie die drei Teams liegen uns einfach besser. Überauchen hatte sicherlich mit unserem Platz Schwierigkeiten, aber vier Tore musst du erst mal schießen“, freut sich Hajduk-Coach Davor Koprivnjak. Er hat schon jetzt ein wichtiges Saisonziel erreicht. „Wir sind defensiv deutlich stabiler geworden.“ Nun wünscht sich Koprivnjak, dass seine Elf vor der Winterpause nachlegt und ihre Ausgangsposition verbessert. Allerdings haben sich schon jetzt für diese Woche sechs Spieler in den Kurzurlaub verabschiedet.

Für Sigurd Bickmann, Trainer des SV Überauchen, war die Partie beim NK Hajduk wegen der Platzverhältnisse fast schon irregulär. Der Regen hat den Platz glitschig gemacht. Es war mehr ein Schlittschuhlaufen als ein Fußballspielen. Natürlich muss auch der Gastgeber mit den Bedingungen leben, aber uns haben die Platzverhältnisse unvorbereitet getroffen“, so Bickmann. Zudem habe seine Elf einen schlechten Tag gehabt, sei nie ins Spiel gekommen und habe letztlich auch ein Aufbäumen vermissen lassen. „Es war unser bislang schlechtestes Saisonspiel. Es gibt solche Tage. Wir kommen wieder zurück“, weiß Bickmann. Seine Kritik hält sich in Grenzen, denn er weiß, dass seine Elf wesentlich mehr kann.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein