von SK

Markus Ringwald | Bild: Kaltenbach, Christof

Florian Kaltenbach | Bild: Kaltenbach, Christof

Peter Bächle | Bild: Kaltenbach, Christof

Fußball-Landesliga: FC Furtwangen – FC Hilzingen 4:1 (2:0). (wd) Jubel beim FC Furtwangen: Im sechsten Saisonspiel feierten die Bregtäler den ersten Sieg. Hochverdient schlug das Team die Gäste aus Hilzingen.

Die Furtwanger mussten vor dem Anpfiff einen Rückschlag hinnehmen, da sich Johannes Stumpp beim Aufwärmen verletzte und nicht spielen konnte. Dennoch kamen die Platzherren gut ins Spiel und gingen bereits nach vier Minuten in Führung. Steffen Holzapfel nahm an der Strafraumgrenze eine zu kurz abgewehrte Ecke volley und hämmerte den Ball unter die Latte. Nur zwei Minuten später hatte Tim Geiger Pech, denn sein 18-Meter-Schuss klatschte an die Querlatte des Gästetores.

Es dauerte bis zur 10. Minute, ehe die Hilzinger erstmals vor dem Tor der Einheimischen auftauchten. Doch der Schuss von Holzreiter ging weit am Tor vorbei. Kurz darauf nahmen sich die Einheimischen eine kleine „Pause“ und so kamen die Gäste besser ins Spiel. Zuerst prüfte Wochner Furtwangens Torhüter Wehrle (15.) mit einem Kopfball. Zwei Minuten später konnte Jeckl einen Abwehrfehler der Gastgeber nicht nutzen. In der 23. Minute hatte Zulji den Ausgleich auf dem Fuß, doch sein Schuss ging knapp am Tor vorbei.

Nach einer halben Stunde agierten die Furtwanger wieder konzentrierter und erspielten sich einen Feldvorteil. Die Gäste versuchten es in dieser Phase mit Konterspiel. Nach einem Eckball von Markus Ringwald in Minute 40 stand Peter Bächle völlig frei am Fünfmeterraum und sein Kopfball ging dem gegnerischen Torhüter durch die Beine zum 2:0 ins Netz. Eine Minute vor dem Halbzeitpfiff musste Wehrle, bei einem Schuss von Eckstein, sein ganzes Können aufbieten, um das 2:1 zu verhindern.

Nach der Pause waren die Bregtäler sofort hellwach. In der 46. Minute konnte Gästespieler Hägele mit einem Fallrückzieher auf der Linie das 3:0 gerade noch unterbinden. Doch zwei Minuten später war es Florian Kaltenbach, der mit einem wuchtigen Kopfball, nach Freistoß von Markus Ringwald, die Führung weiter ausbaute.

Nun lief Angriff auf Angriff auf das Hilzinger Tor. Zuerst scheiterte Bächle und wenig später Kaltenbach. Nach 70 Minuten konnte der eingewechselte Qorraj nach tollem Pass von Kaltenbach im Hilzinger Strafraum nur noch durch ein Foul gebremst werden. Dach verpassten die Furtwanger noch weitere gute Chancen, um die Führung weiter auszubauen. In der 82. Minute gelang den Gästen dann durch den eingewechselten Matros noch Ergebniskosmetik.

Torfolge: 1:0 (4.) Steffen Holzapfel, 2:0 (40.) Peter Bächle, 3:0 (48.) Florian Kaltenbach, 4:0 (70.) Markus Ringwald (Elfmeter), 4:1 (82.) Rafael Matros; ZS: 150; SR: Kefer (Teningen).

FC 07 Furtwangen: Wehrle, M. Ringwald , Hinz, Ganter (ab 84. Rombach), H. Holzapfel, J. Ringwald, Fichter, St. Holzapfel, Kaltenbach, Bächle, Geiger (ab 63. Qorraj).

Trainerstimme

Markus Knackmuß (FC Furtwangen): „Der Sieg ist mehr als verdient und hätte auch noch höher ausfallen können. Einziger Schönheitsfehler ist das unnötige Gegentor in der Schlussphase. Das ärgert mich etwas.“

Steffen Holzapfel. Bild: kat | Bild: Kaltenbach, Christof

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein